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屏南快速道路、恆春觀光鐵路敗部復活！　蘇貞昌改口：我都很支持

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▲▼區間快車,區間車,台鐵,火車,交通,月台,鐵路,EMU800型電聯車,通勤列車,台鐵捷運化。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵EMU800型電聯車。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委周春米日前爭取興建屏南快速道路、恆春觀光鐵路，卻遭到行政院長蘇貞昌明確回應「這2案，我都不贊成」，直言國家資源有限、錢要花在刀口上，寧可將預算放在改善屏東各項需求。對此，蘇貞昌11日改口表示，屏東縣長潘孟安已經將向他表達屏東縣政府的相關資料及構想，「我都很支持」。

周春米8日於立法院質詢時，向蘇貞昌提出「屏南快速道路」與「恆春觀光鐵道」的興建以改善屏南交通，然而當天因為時間緊迫、來不及說明，讓蘇貞昌當場有所保留。潘孟安10日在臉書指出，經過北上拜訪蘇貞昌說明屏南快速道路及恆春觀光鐵道重要性後，蘇貞昌裁示請交通部進行及完成相關可行性評估，2案敗部復活。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢 經濟組 經濟部長王美花 國發會主委龔明鑫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌11日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。國民黨立委廖婉汝質詢時表示，日前有委員在立法院詢答時，向行政院爭取屏南快速道路與恆春觀光鐵道，遭到冷回「評估起來都沒有必要」，經過潘孟安拜訪行政院後，「你才恍然大悟什麼叫做可行性評估」，詢問蘇貞昌兩案敗部復活的原因為何。

蘇貞昌表示，他很了解自己的故鄉屏東，當天的質詢因為時間有限，提供的資料比較不周全，潘孟安已經在10日將相關資料送至行政院。

廖婉汝再問，針對屏東交通建設的問題，她在10月就曾質詢過交通部與國發會，「屏南快速道路」與「恆春觀光鐵道」是屏東地區各鄉鎮期待的道路，希望能進行可行性評估並列入計畫，但接著恆春觀光鐵道卻被退回重新評估，質疑到底出了什麼狀況。

對此，蘇貞昌則說，潘孟安已經將向他表達屏東縣政府的相關資料及構想，「我都很支持」。 

周春米受訪時表示，除了屏南的快速道路與觀光鐵路外，眾所期盼的高鐵南延案，蘇貞昌也證實已經核定高鐵南延屏東計畫可行性評估，全案將進入實質的綜合規劃，並保留延伸到潮州的空間。

周春米說，潘孟安屏南快道的可能路廊做完整說明，她也向蘇貞昌提到從潮州、萬巒、新埤、枋寮到枋山的屏南快道將可成為恆春半島居民另一條聯外快速道路，遇到緊急事故，更是救命道路。

據了解，蘇貞昌在會中當場做二項裁示，第一，屏南快道是全國環島快速道路網連結東西部的重要路段，應該支持，請交通部正式進行可行性評估；第二，恆春觀光鐵道請交通部繼續完成可行性評估，進入綜合規劃。

▼周春米、潘孟安拜會蘇貞昌，確定屏南快道敗部復活，同意屏南快道進入可行性評估。（圖／周春米辦公室提供）

▲▼民進黨立委周春米委員與屏東縣長潘孟安前往行政院拜會行政院長蘇貞昌，經過詳細說明後，確定屏南快道敗部復活，同意屏南快道進入可行性評估。（圖／周春米辦公室提供）

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