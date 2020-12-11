屏南快速道路、恆春觀光鐵路敗部復活！　蘇貞昌改口：我都很支持

▲台鐵EMU800型電聯車。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委周春米日前爭取興建屏南快速道路、恆春觀光鐵路，卻遭到行政院長蘇貞昌明確回應「這2案，我都不贊成」，直言國家資源有限、錢要花在刀口上，寧可將預算放在改善屏東各項需求。對此，蘇貞昌11日改口表示，屏東縣長潘孟安已經將向他表達屏東縣政府的相關資料及構想，「我都很支持」。

周春米8日於立法院質詢時，向蘇貞昌提出「屏南快速道路」與「恆春觀光鐵道」的興建以改善屏南交通，然而當天因為時間緊迫、來不及說明，讓蘇貞昌當場有所保留。潘孟安10日在臉書指出，經過北上拜訪蘇貞昌說明屏南快速道路及恆春觀光鐵道重要性後，蘇貞昌裁示請交通部進行及完成相關可行性評估，2案敗部復活。

▲行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



蘇貞昌11日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。國民黨立委廖婉汝質詢時表示，日前有委員在立法院詢答時，向行政院爭取屏南快速道路與恆春觀光鐵道，遭到冷回「評估起來都沒有必要」，經過潘孟安拜訪行政院後，「你才恍然大悟什麼叫做可行性評估」，詢問蘇貞昌兩案敗部復活的原因為何。

蘇貞昌表示，他很了解自己的故鄉屏東，當天的質詢因為時間有限，提供的資料比較不周全，潘孟安已經在10日將相關資料送至行政院。

廖婉汝再問，針對屏東交通建設的問題，她在10月就曾質詢過交通部與國發會，「屏南快速道路」與「恆春觀光鐵道」是屏東地區各鄉鎮期待的道路，希望能進行可行性評估並列入計畫，但接著恆春觀光鐵道卻被退回重新評估，質疑到底出了什麼狀況。

對此，蘇貞昌則說，潘孟安已經將向他表達屏東縣政府的相關資料及構想，「我都很支持」。

周春米受訪時表示，除了屏南的快速道路與觀光鐵路外，眾所期盼的高鐵南延案，蘇貞昌也證實已經核定高鐵南延屏東計畫可行性評估，全案將進入實質的綜合規劃，並保留延伸到潮州的空間。

周春米說，潘孟安屏南快道的可能路廊做完整說明，她也向蘇貞昌提到從潮州、萬巒、新埤、枋寮到枋山的屏南快道將可成為恆春半島居民另一條聯外快速道路，遇到緊急事故，更是救命道路。

據了解，蘇貞昌在會中當場做二項裁示，第一，屏南快道是全國環島快速道路網連結東西部的重要路段，應該支持，請交通部正式進行可行性評估；第二，恆春觀光鐵道請交通部繼續完成可行性評估，進入綜合規劃。

▼周春米、潘孟安拜會蘇貞昌，確定屏南快道敗部復活，同意屏南快道進入可行性評估。（圖／周春米辦公室提供）



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