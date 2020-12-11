蘇震清控北檢滅證、登載不實文書　屏東鄉親北上聲援盼「停止絕食」

▲蘇震清自述指控檢察官湮滅證據，屏東鄉親北上力挺捍衛程序正義。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委蘇震清涉及SOGO立委集體貪汙案遭羈押，他質疑關鍵證詞被檢方人為遮蔽錄音檔，於12月1日起絕食抗議司法不公。為此，近千名屏東鄉親11日動員北上立法院，當場高喊「還我們立委」、「司法不公」等口號，蘇震清妻子廖靖汝哽咽表示，北檢一貫漠視司法人權的態度，不只讓蘇震清遭受不公平的審判，每一個台灣人民都可能受到同樣的遭遇。

前太流董座李恆隆為奪回SOGO經營權，涉嫌透過白手套行賄多名立委，廖靖汝日前質疑檢方偵訊錄音檔疑遭「人為變造」，蘇震清自12月1日絕食抗議司法不公，委任律師陳佳瑤7日曾透露，蘇震清的精神、體力大幅萎靡，生命跡象不穩定。

▲蘇震清動員屏東鄉親北上力挺。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，蘇震清11日委由律師具狀，針對承辦檢察官涉犯《刑法》第165條湮滅刑事證據罪、第213條公務員登載不實文書罪提出自訴，並由廖靖汝偕同自訴代理人許惠峰律師於立法院前召開記者會，更動員近千名屏東鄉親、10餘輛遊覽車到場聲援。

廖靖汝哽咽表示，蘇震清絕食抗議已進入第11天，她無法確知狀況如何，更是感到萬分不捨，司法檢調不能用栽贓抹黑來辦案，北檢6個小時疑似人為變造掩蓋的偵訊錄音，說要還原至今已經超過15天都還沒有真相大白。

廖靖汝批評，北檢一貫漠視司法人權的態度，不只讓蘇震清遭受不公平的審判，每一個台灣人民都可能受到同樣的遭遇，因此蘇震清提出自訴，就是要讓這種違反程序正義的事情不再發生，也還給蘇震清一個公道。

▲廖靖汝告檢察官滅證 。（圖／記者羅志華攝）



本日北上聲援蘇震清的屏東鄉親達到近千人，一路陪同廖靖汝於立法院前召開記者會，隨後轉往台北地院遞狀，再前往土城看守所委請律師轉達鄉親關切問候之意，盼蘇震清保重身體、停止絕食。

對此，蘇震清也透過律師回應，自己將慎重考慮是否繼續絕食，並感謝鄉親的支持與鼓勵，自己絕對會為清白奮戰到底，以回報屏東鄉親的恩情與栽培。

其他人也看了這些...

►ET民調／75.5%擔心吃到萊豬 5成4反對進口核食交換CPTPP

►ET民調／72%擔心台灣沒加入RCEP 未來經貿發展會受影響

►ET民調／共機擾台293架次 48％兩岸若爆衝突拜登不會派軍協防台灣

更多熱門新聞...

►ET民調／如果台灣取得新冠疫苗 39.2%民眾第一時間想施打

►ET民調／57.2％明年不會想出國觀光 三大「擔心」理由曝光

►ET民調／53.7％企業收入受新冠影響 4成8民眾對明年景氣表樂觀

►振興一下我們的美麗