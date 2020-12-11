長治交流道等4淹水熱點　屏縣爭取進行治水改善

▲屏東縣政府向中央爭取經費推動4鄉鎮地區治水工程，以有效解決淹水問題，圖:水利處在林邊官埔召開說明會。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為解決屏東縣境內長年水患瓶頸，潘孟安縣長自上任以來，指示水利處盤點縣內易淹水熱點，釐清淹水原因，研擬易淹水區域治水對策，今年度持續向中央爭取經費推動4鄉鎮地區治水工程，以有效改善或解決淹水問題。

水利處指出，林邊官埔地區、枋寮新龍村、東港大潭社區以及長治交流道等4個區域，由於排水不良且地勢低窪，常年因颱風或豪大雨經常造成嚴重淹水，致影響交通、民眾生活及農作生產等問題。

水利處表示，針對林邊官埔地區、枋寮新龍村等2處淹水區域，縣府積極向經濟部水利署爭取排水改善建設經費，獲核列於109年前瞻計畫內，經縣府召開地方說明會，聽取地方意見與需求，目前工程已完成初步設計，預計明年6月完成用地作業，9月辦理工程發包施工。

至於東港大潭社區排水問題，縣府於今年年1月已完成治理規畫，並提報於前瞻計畫內爭取改善工程經費；另針對長治交流道易淹水地區，已向經濟部水利署爭取辦理排水治理規劃案，後續召開地方說明會，以了解地方問題與需求，希望儘速制定治水對策，讓該等易淹水區域早日脫離淹水之苦。

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