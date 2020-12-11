母遺失Kitty行李袋　裝滿嬰兒用品很心急…拾獲民眾送警速歸還

▲屏東縣里港警分局三和派出所警員柯慶彬連絡彭姓女子領回失物 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

鄭姓熱心民眾於大馬路上撿到Hello Kitty行李袋，急忙報警處理，警方查看發現袋內裝有嬰兒衣物、尿布及奶粉等用品，根據袋內證件，發現是1位媽媽騎車路過不慎掉落遺失，立即聯繫前來認領，失主媽媽抱著小女孩頻頻讚賞說「有警察真好」!

日前下午13時許，里港警分局三和派出所警員柯慶彬接獲1位鄭姓民眾拎著1個凱蒂貓大行李袋衝到派出所內，稱是在車來車往的里港大橋上拾獲的，請求警方幫忙找尋失失主。

柯員會同鄭姓民眾當場打開袋子檢視，發現裡頭全是裝著嬰兒用品，研判應是全職媽媽所遺落，所幸袋中留有身分證件，急忙電話聯絡，順利確認是1名住在里港鄉的彭姓女子所有並通知前來領回。

彭姓女子表示，當天騎機車載小孩外出，回到家竟發現育嬰用品行李袋不見，急忙四處找尋，皆無所獲，所幸遇到善心人士拾得報警，不然不僅照顧小孩不方便，又必須多1筆購置開銷，對警方及熱心民眾相當感激。

分局分局長楊龍祥表示，民眾在路上拾獲他人遺失之物品，應儘速報案，警方將依規定受理開立單據收執，並即時查知相關失主資訊，聯繫前來認領，本案熱心民眾及柯員聯手迅速處置，使得彭姓媽媽順利找回育兒用品，實為警民互助合作最佳典範。

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