美國國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國國務院發言人今天表示，川普（Donald Trump）政府將暫停75個國家的訪客簽證申請，進一步加強美國的移民政策。發言人沒有透露細節，僅表示相關措施將於近期上路，外界高度關注。這項新政策由美國媒體福斯新聞（Fox News）率先披露，並引發多國關切。

根據福斯新聞（Fox News）報導，這波簽證暫停行動預定在1月21日正式生效，受影響的國家包含索馬利亞、俄羅斯（Russia）、伊朗（Iran）、阿富汗（Afghanistan）、巴西（Brazil）、奈及利亞（Nigeria）和泰國等。國務院發言人尚未公開更多細節，僅強調措施屬暫時性，後續將視評估結果調整。

美國駐外使館已獲得指示，在國務院重新檢查簽證審核流程期間，必須依照現有法規拒絕辦理這些國家的訪客簽證申請。福斯新聞（Fox News）指出，這項決定是根據國務院內部備忘錄所作，主要目的是防止安全威脅，以及配合新一輪移民政策檢討。

自川普（Donald Trump）去年一月就任美國總統以來，政府持續加強對非法移民的打擊與管控。去年十一月，白宮附近曾發生由阿富汗（Afghanistan）籍人士主導的槍擊事件，造成一名國民兵殉職。事件發生後，川普（Donald Trump）總統更公開表示，將考慮「永久暫停」來自部分國家的移民申請，以維護美國安全。