不爽等太久！男舉椅嗆門診助理「從妳頭殼八蕊」　下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）去年4月間前往南投縣某醫院看診，因不滿等太久，竟高舉椅子對門診助理員恫稱「從妳頭殼八蕊」，甚至作勢掌摑，結果反而害自己吃上官司。南投地院法官日前審理之後，依犯恐嚇危害安全罪，判處阿輝拘役20日，得易科罰金2萬元，另宣告緩刑2年，並應向公庫支付1.5萬元。

▲阿輝不滿等候時間太久，竟出言恫嚇門診助理員。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝2025年4月間前往南投縣某醫院看診，接著被院方人員安排至診間檢查，但他不滿等太久，一氣之下竟對門診助理員恫稱，「我真的想從妳的頭殼蕭下去（打下去）」，然後高舉椅子對同一名門診助理員喊道，「從妳頭殼八蕊（拍下去）」、「妳沒看過壞人嗎？我要在樓下等妳下班，妳試看看」，甚至作勢掌摑。

該名門診助理員被嚇了一跳，擔心真的發生危險，於是立刻報警。阿輝到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。

南投地院法官認為，阿輝僅因細故就出言恫嚇門診助理員，甚至作勢攻擊，行為確實不妥，考量到他犯後尚知坦承犯行，但至今仍未與門診助理員和解或調解並賠償損害，最終依犯恐嚇危害安全罪，判處他拘役20日，得易科罰金2萬元。

另外，法官表示，經審酌，阿輝過去沒有前科，此案是一時失慮才會觸法，相信他經過這次的偵審程序及刑之宣告，應當已經知道警惕，不會再犯，所以決定予以宣告緩刑2年，同時還要向公庫支付1.5萬元，全案仍可上訴。