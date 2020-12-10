ET民調／共機擾台293架次　48％兩岸若爆衝突拜登不會派軍協防台灣

▲幻象2000戰鬥機（圖／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

2020年共軍頻擾台，截至12月9日不僅約有293架次共機侵犯我航空識別區，甚至飛越海峽中線的架次更創下1990年來最高紀錄，隨著外界認為較友中的美國候任總統拜登將入主白宮，美中台關係未來發展引人矚目。根據《ETtoday新聞雲》最新民調指出，有48.0％民眾認為拜登執政下的美國政府，在未來兩岸爆發軍事衝突時，不會派軍協防台灣。

▲有48.0％民眾認為拜登不會派軍協防台灣。（圖／ETtoday民調中心）

對於共機頻頻擾台，根據《ETtoday新聞雲》最新民調指出，若未來兩岸間爆發軍事衝突，有48.0％民眾認為拜登執政下的美國政府在未來兩岸爆發軍事衝突時，不會派軍協防台灣，其中，包含29.8％受訪者認為「可能不會」，18.2％受訪者認為「一定不會」。

這項數據與前次2020年10月民調結果相比，認為美國不會派軍協防台灣的比例增加13.0％。

另外，調查結果也指出，在未來拜登出任美國總統後的美中關係發展上，有39.3％民眾認為美中關係會變好、41.2％民眾則認為維持不變，僅有7.7％民眾覺得美中關係會變差。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，並於2020年12月1日至12月4日，透過「手機簡訊」的方式調查台閩地區年滿20歲以上民眾。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，回收有效樣本數為1368份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.65％。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（109年10月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口的母體結構，使本調查具有代表性。

▲有39.3％民眾認為在拜登執政期間美中關係會變好。（圖／ETtoday民調中心）

▲聯合登陸作戰。（圖／國防部提供）

▲陸軍特戰指揮部「反空機降作戰」。（圖／記者李毓康攝）