生活 生活焦點

點開LINE訊息超卡！他點「1隱藏設定」秒解　一票實測：有用

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO發現手機出現讀取文字延遲的問題。（圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

LINE是台灣人最愛用的通訊軟體，不少人無論聯絡朋友還是工作都離不開它。不過，近期有網友抱怨，自己用iPhone 16、升級到iOS 26.1後，雖然LINE通知還會跳出，但每次點進聊天室總要等好幾秒才看得到訊息，問題一曝光，立刻釣出大批有相同困擾的網友回應，原PO也分享解決方法，「重置網路就好了。」

更新iOS 26.1後LINE延遲　使用者困擾不斷

有網友在PTT發文，手上的iPhone 16，自從更新至iOS 26.1後，LINE接收訊息時，雖然通知仍正常顯示，但點進聊天室查看內容，訊息卻會延遲數秒才出現，因此詢問是否有解法。

貼文曝光後，不少人也遇到類似問題，「這幾天發圖片常常失敗」、「沒升級新系統也一樣延遲，已經持續一陣子了」、「最近超明顯，我還以為是電信公司的問題」、「這幾天變很嚴重」、「我用i15也會這樣」。

隨後，原PO在留言區分享自己的解決方法，進入設定，選擇一般、移轉或重置iPhone，再點選重置，最後選擇「重置網路設定」，實測後狀況明顯改善。不過他也提醒，重置後Wi-Fi密碼會被清除，「按了之後所有Wi-Fi密碼會重置，然後會關機，記得手動打開。」

許多網友跟著操作一遍，驚呼這招真的有效，「重置網路設定後好很多，感謝分享」、「我的16pro也恢復正常」、「15重置後也沒問題了」；甚至有人表示，除了LINE延遲，連藍牙問題也一併解決，直呼「超神！」

01/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見
快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率
誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差
「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕

獨／學測超強轉運法！專家：口袋放3葉2石...考場秒變主場

研究顛覆「氣候愈冷颱風愈少」認知　500年古籍揭小冰河期最頻繁

不是北投紅茶！在地人都喝「斜坡那間」內行點法曝　一票人認證

逛國外精品店「店員不耐煩」　她喊1句！態度大轉...還招待氣泡水

「這5種水果」其實是蔬菜？　專家曝分類真相顛覆認知

不是基隆、汐止！2025全台「雨量王」出爐　狂灌逾7900毫米

「日本1人氣景點」走出來5鐘　海鮮丼差1000台幣！一票台人被坑殺

學測倒數「忘證件手機沒關」是大忌　這科最熱門！台中考區一次看

不是LOPIA！日本逛超市「這2家最便宜」　大票推LIFE：超好買

高中免試入學簡章公告　18.4萬名額創13年新低

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

黃立成幣圈慘賠6.6億　舊愛劉容嘉不忍發聲

22歲嫩妹激戰到一半突嘴歪臉斜！醫驚：再慢就截肢

洗襪子要翻面嗎？日本家事達人給答案

洛鞍颱風估今生成　明雨區擴大

「小鳥吃吐司」爆倒閉！負責人欠百萬薪跑路

早餐店「三色豆奶茶」爆紅　實際口感曝

急凍4天！　下波挑戰寒流

A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

11歲童買包子完「叫一聲」亡

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

快訊／堰塞湖溢流釀19死！光復鄉長林清水聲押禁見

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

