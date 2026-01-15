點開LINE訊息超卡！他點「1隱藏設定」秒解　一票實測：有用

▲原PO發現手機出現讀取文字延遲的問題。（圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

LINE是台灣人最愛用的通訊軟體，不少人無論聯絡朋友還是工作都離不開它。不過，近期有網友抱怨，自己用iPhone 16、升級到iOS 26.1後，雖然LINE通知還會跳出，但每次點進聊天室總要等好幾秒才看得到訊息，問題一曝光，立刻釣出大批有相同困擾的網友回應，原PO也分享解決方法，「重置網路就好了。」

更新iOS 26.1後LINE延遲 使用者困擾不斷



有網友在PTT發文，手上的iPhone 16，自從更新至iOS 26.1後，LINE接收訊息時，雖然通知仍正常顯示，但點進聊天室查看內容，訊息卻會延遲數秒才出現，因此詢問是否有解法。

貼文曝光後，不少人也遇到類似問題，「這幾天發圖片常常失敗」、「沒升級新系統也一樣延遲，已經持續一陣子了」、「最近超明顯，我還以為是電信公司的問題」、「這幾天變很嚴重」、「我用i15也會這樣」。

隨後，原PO在留言區分享自己的解決方法，進入設定，選擇一般、移轉或重置iPhone，再點選重置，最後選擇「重置網路設定」，實測後狀況明顯改善。不過他也提醒，重置後Wi-Fi密碼會被清除，「按了之後所有Wi-Fi密碼會重置，然後會關機，記得手動打開。」

許多網友跟著操作一遍，驚呼這招真的有效，「重置網路設定後好很多，感謝分享」、「我的16pro也恢復正常」、「15重置後也沒問題了」；甚至有人表示，除了LINE延遲，連藍牙問題也一併解決，直呼「超神！」