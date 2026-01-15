高市下週解散眾院！擬定2／8改選　刷新日本「最短選戰」紀錄

▲日本首相高市早苗。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

日本首相高市早苗傳出計畫於下週一（19日）正式宣布解散眾議院，並初步鎖定在2月8日舉行大選。這場選戰不僅是高市為了鞏固執政權的豪賭，更因「閃電解散」的速度與時機，一舉刷新了日本戰後多項政壇歷史紀錄，引起國際高度關注。

任期未滿三分之一 高市早苗「傳家寶刀」出鞘

根據《讀賣新聞》與外媒報導，自民黨祕書長鈴木俊一14日在首相官邸，與高市早苗、日本維新會代表吉村洋文會晤後，正式向媒體坦承，「我們需要尋求新的民意授權。」並透露解散時機將選在23日常會（通常國會）開議之初。

這次解散被日本輿論形容為「異例中的異例」。現任眾議員的任期甚至還不滿三分之一，在職天數僅約454天。高市早苗行使被譽為「首相傳家寶刀」的憲法第7條解散權，創下了戰後兩屆大選間隔最短的紀錄。

分析認為，高市選在民調仍處於高檔時「趁勝追擊」，是為了趕在反對勢力集結前，先發制人奪下國會多數。

打破60年紀錄 「閃電選戰」震撼金融市場

值得注意的是，這將是日本自1966年佐藤榮作首相以來，睽違60年再度出現「國會一開議就解散」的情況；若考慮到1月召開常會的背景，更是1992年來的首例。此外，從解散到投票僅間隔16天，比前首相岸田文雄在2021年創下的紀錄還短1天，正式成為戰後「最短選戰」。

然而，高市早苗的閃電決策也讓金融市場嚇出一身冷汗。由於她主張擴大財政支出以提振經濟，並計畫大幅增加國防預算，引發投資人擔憂日本債務問題失控。上週消息傳出後，日圓與日債紛紛遭到拋售，市場正緊盯這場大選結果將如何導向未來的「高市經濟學」。

新聯盟面臨檢驗 對中強硬立場成雙面刃

除了經濟問題，這次選舉也是對自民黨與右翼「日本維新會」新聯盟的信任投票。鈴木俊一強調，上屆大選選民支持的是「自民黨與公明黨」組合，現在執政夥伴換人，必須交由國民重新評判。

而在外交戰場上，高市早苗對北京的強硬態度更是火藥味十足。她曾直言台灣遭受攻擊將構成日本「生存威脅」，這番言論至今拒絕撤回，導致中方實施旅遊禁令與貿易限制。

政治風險諮詢公司「歐亞集團」分析師陳志優（Jeremy Chan）指出，若高市能贏得壓倒性勝利，等於向北京釋放強烈訊號，也就是她的執政基礎穩固，中國的「外交脅迫」對她無效。

根據《讀賣新聞》報導，由於選舉時程可能會影響到2026年度預算在3月底會計年度結束前的審核，高市正考慮採取臨時支出措施來因應。