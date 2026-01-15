攪拌機突啟動！　美化學廠員工「卡5小時」痛苦喪命

▲帕蒂達受困攪拌機內5小時才獲救。（圖／翻攝gofundme）



記者吳美依／綜合報導

美國亞利桑那州發生駭人工安意外，一名57歲化學廠員工，正在清理工業攪拌機時，機器竟因不明原因突然啟動，導致他受困內部長達5小時，最終因傷勢過重身亡。

清潔攪拌機 機器意外啟動

《紐約郵報》報導，這起事故1月4日發生在高灣製粉廠（Gowan Milling）。57歲的帕蒂達（Jose Fernando Partida）與另一名同事進行攪拌機內部清潔作業時，機器突然啟動，儘管同事成功逃脫，他卻被困在機器內部。

5小時救援 搶救一周仍不治

救援過程極為艱困，雖然攪拌機電源被立刻切斷，但由於現場有害化學物質外洩，必須出動危險物質處理小組協助，消防人員花了近5個小時才將人員救出。

帕蒂達送醫後陷入昏迷，全身多處骨折，包括肋骨、手臂和腿部，身上布滿瘀青，經過一周搶救，仍於10日宣告不治。

兒訴最痛苦畫面 工廠回應

帕蒂達的兒子奧馬爾（Omar）接受《亞利桑那家庭》採訪時悲痛表示，「最讓人難過的是，他被困在那裡的時間，還有他不斷呼救求援。我不斷想像父親經歷的痛苦，被困5小時承受所有傷痛，我不認為他應該遭遇這一切。」

奧馬爾回憶父親總是熱心助人，熱愛運動，尤其鍾情洛杉磯公羊隊（LA Rams），「他總是在我們遇到問題時挺身而出，現在他不在了，我不知道該怎麼辦。」家屬已在募資平台GoFundMe發起活動，籌措喪葬費用，目標1萬美元。

高灣製粉廠為多個行業提供工業化學品，其發言人對帕蒂達家屬表示哀悼之意，強調已啟動緊急應變機制，全力配合執法機關與監管單位調查。尤馬郡（Yuma）警長辦公室及亞利桑那州工業委員會（ICA）表示，調查可能需時5個月。