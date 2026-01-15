川普嗆丹麥「2台狗雪橇」擋不住中俄　只有美國能守住格陵蘭

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普14日首度公開表示，由於美國正推動「金穹」（Golden Dome）防空計畫，必須取得格陵蘭以確保國安；他更語帶嘲諷地直言，若中、俄兩國意圖占領格陵蘭，丹麥僅靠「狗雪橇」根本無力阻止，唯有美國有能力守住這片戰略要地。

劍指中俄威脅 川普：丹麥擋不住，美國才行

川普（Donald Trump）在白宮接受媒體訪問時強調，格陵蘭位於俄羅斯與美國飛彈最短飛行路線的關鍵戰略位置，對美國國家安全至關重要，「如果我們不進去，俄羅斯就會進去，中國也會進去。」

川普更毫不留情地批評丹麥的防禦能力。儘管丹麥承諾加強北極維安，但川普對此嗤之以鼻，戲稱丹麥的努力只是「多派了兩台狗雪橇」，面對強權威脅根本起不了作用，「這不是丹麥能阻止的事情，但我們可以做到一切。」

他甚至以今年1月出兵委內瑞拉推翻馬杜洛（Nicolas Maduro）政權為例，暗示美國為了防堵中俄勢力，絕不排除動用武力或任何選項。

「金穹」計畫成關鍵 白宮高層親接見丹麥代表

為了釐清川普日趨激進的言論所造成的「誤會」，丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）與格陵蘭外長於14日前往白宮，與副總統范斯（JD Vance）及國務卿魯比歐（Marco Rubio）進行秘密會談。

雖然川普並未親自出席會議，但他隨後表示，美國正在推動包括「金穹」空中及飛彈防禦系統在內的多項計畫，格陵蘭是不可或缺的一環。

他雖然語氣稍轉和緩，表示與丹麥關係良好，且相信「事情最後會搞定」，但對於併吞格陵蘭的願望卻絲毫沒有退讓，甚至連「退出北約」都未明確排除。

丹麥外長：拒當張伯倫 堅守主權不讓步

會談結束後，丹麥外長拉斯穆森對外坦言，雖然雙方同意建立委員會繼續溝通，但在根本立場上仍是「同意各自保留分歧」。他堅定表示，任何不尊重丹麥領土完整與格陵蘭自決權的想法都是「完全不可接受」的。

拉斯穆森自嘲地引用二戰外交典故表示，他不會像當年與希特勒達成協議的英國首相張伯倫（Chamberlain）那樣，輕易承諾虛假的和平，但他仍希望能透過後續委員會的機制，尋求溝通契機。