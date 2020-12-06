傘兵與同袍露營…失蹤7天只剩「頭顱」沖上岸！　身體至今找不到

▲美國布雷格堡第82空降師傘兵參加演習。此為示意圖片，與本文無關。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國北卡州布雷格堡（Fort Bragg）第82空降師的傘兵羅曼─馬丁內茲（Spc. Enrique Roman-Martinez）與另外7名同袍前往外灘群島（Outer Banks）露營，卻離奇人間蒸發。他失蹤7天後，被發現遭到斬首，頭顱沖上沙克爾福海岸（Shackleford Banks），遺體至今仍未尋獲。

綜合《福斯新聞》、《陸軍時報》與《德勒姆市太陽先驅報》報導，21歲的羅曼─馬丁內茲來自加州奇諾市（Chino），與同袍趁著陣亡將士紀念日假期去露營，卻不幸失蹤喪生。他5月22日最後一次被目擊時，正在南核心河岸（South Core Banks）的一處營地，僅穿一件藍色短褲，之後卻把手機與錢包留在營地，不見蹤影。

相關單位5月23日接獲失蹤通報後，立刻展開搜索，5月29日在海灘發現一顆頭顱，靠著齒痕才證實，那就是羅曼─馬丁內茲。

根據驗屍報告，羅曼─馬丁內茲的頭部發現「多次刀傷」，下巴至少2處骨折，且遭到斬首，但毒藥學檢測沒有發現任何藥物反應。文件中寫道，「目前尚無法判斷確切死因，但本案的發現最符合『死於謀殺』的結果」。

▲21歲的羅曼─馬丁內茲（Enrique Roman-Martinez）離奇失蹤後遭到謀殺、斬首。（圖／翻攝US Army）



聯邦調查局（FBI）、美國陸軍刑事調查司令部 （CID）等機構都介入調查，後者也提供1.5萬美元（大約新台幣42.3萬元）懸賞獎金，希望有人能夠提供破案線索。

CID發言人格雷（Chris Grey）表示，目前仍無法詳細說明案情，「這是正在進行中的謀殺調查的一部分」。布雷格堡發言人伯恩斯中校（Lt.Col. Michael Burns）說，「我們組成了一整個團隊，致力進行此案調查」。

羅曼─馬丁內茲的姊姊悲痛表示，「這是他待在軍中的最後一年，他本來就快要回家了……我們原本有很多未來的計畫」。

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