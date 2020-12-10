男租屋頂樓蓋溫室種大麻辯：網路上學的　搜出一粒眠+改造手槍

▲曾姓男子在苗栗頭份住處頂樓加蓋溫室種麻，桃園警分局10日會同桃園市刑大與苗栗頭份分局等單位查緝到案，起出大麻活株7棵等證物。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

曾姓男子在苗栗頭份租屋處頂樓加蓋活動式溫室，遭檢舉疑似栽種大麻等毒品，桃園警分局偵查隊9日會同桃園市刑大、苗栗縣頭份警分局等單位共同查獲大麻製造工廠，起出大麻活株7棵、種子、改造手槍與子彈以及相關培植、烘乾、吸食設備等證物，曾男坦承犯案，供稱大麻栽種技術都是從網路上學來的；桃警偵訊後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送苗栗地檢署偵辦。

▲桃園警分局在苗栗縣頭份租屋處頂樓加蓋溫室種麻，桃園警分局等單位查扣大麻活株等證物，還有烘乾等設施。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園警分局指出，警方日前接獲苗栗縣頭份市疑似有種植與買賣大麻案，偵查隊與中路派出所、桃園市刑大偵三隊、苗栗頭份分局組成專案小組偵查，經多日蒐證後，報請苗栗地檢署指揮偵辦，9日上午10時分持搜索票、拘票至苗栗縣頭份市30歲曾姓男子住家搜索，現場查扣大麻活株7棵、種子31顆、大麻花1包、一粒眠等毒品1包、培植、研磨、光照、烘乾設備等證物，現場還起出改造手槍1支、子彈5發。

▲桃園警分局在苗栗縣頭份租屋處頂樓加蓋溫室種麻，桃園警分局展示曾男栽植用的大型活動式棚架。（圖／記者沈繼昌攝）

警方專案小組到場後，發現曾男在住家透天厝頂樓處搭蓋鐵皮屋，鐵皮屋內另以活動棚架式溫室栽種大麻，裡面設置4座植物生長棚，並架設完整培植環境，同時設有溫度、濕度與明亮度控制，其中3棚植物生長棚內栽植大麻活株7棵，另一生長棚已準備用來培養大麻種子，所幸警方及時發現，為讓大麻毒品流入市面。

曾男偵訊時坦承栽種大麻，並供稱大麻栽種技術與種子均從網路上購買與學習而來，今年5月承租透天厝，並在頂樓加蓋鐵皮屋內私設活動式棚架栽種大麻，但否認有販售紀錄；桃園警局分局長林信雄表示，毒品製造與販賣對社會治安影響甚鉅，桃園警方破獲重大案件，未來仍將持續擴大追查種子與槍械來源與毒品流向，以徹底淨化社會治安。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

【更多新聞】

►桃園男巡菜園遭虎頭蜂攻擊頭手 就醫好轉返家變重症...病危拔管

►推廣國產黑豬肉創意料理 鄭文燦：口感與品質比進口豬更優質

►醋男傳簡訊「我要給你死」 邀談判持刀刺情敵左胸下場曝