桃園男巡菜園遭虎頭蜂攻擊頭手　就醫好轉返家變重症...病危拔管

▲桃園市大西區王姓農民本月5日到新北市三峽區菜園巡視，疑遭虎頭蜂螫咬曾二度就醫看診，但後來陷入昏迷，8日不幸過世。（資料照／翻攝自臺灣生命大百科）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪王姓農民本月5日到新北勢三峽區一處菜園巡視，疑似被虎頭蜂螫咬到頭部與手部造成腫脹，當時自行就醫後返家，但當晚身體出現異狀被家人送醫治療，延至8日中午醫院通知病危，家屬同意拔管後不治；警方指出，因菜園現場並無打鬥痕跡，初步排除他殺嫌疑，已報請桃園地檢署檢察官相驗釐清真正死因。

檢警調查，78歲的王姓男子本月5日到位於新北市三峽區的菜園巡視，後來疑似被虎頭蜂螫咬到頭部與手部等處，因被叮咬處出現腫脹，王男自行到醫院看診，就醫後覺得無大礙隨即返回大溪住處。

未料當晚上8時許突然出現身體不適症狀，家人趕緊送往國軍桃園總醫院急救，因病況未好轉在加護病房治療中，遲至8日上午院方發出病危通知，家人趕赴醫院，院方急救無效後，家屬同意拔管在中午左右宣告死亡，大溪警方獲報後已報請桃檢相驗，以釐清真正死因。

據維基百科顯示，虎頭蜂警戒範圍約在直徑100公尺左右，其中以黑腹虎頭蜂警戒區域最大，其攻擊性與氣候有關，如氣候燥熱、陰雨天、季節轉變時（如秋冬之交），蜂群較不穩定，築巢時較易群起攻擊，選擇目標以黑色、具絨毛或正在活動的動物為主，人類受攻擊時創傷最嚴重的部位幾乎在頭部，因頭髮和熊、其他小型食肉目動物一樣大多是黑色的。

如何避免遭蜂群攻擊，虎頭蜂較不注意白色，不攻擊光滑平面物體，吃剩的食物應丟棄，避免噴香水或使用有濃郁香味的清潔劑與肥皂洗臉，以免引來蜂群攻擊，如發現虎頭蜂圍繞林邊飛翔，附近一定有蜂巢，建議不要前進，趕快回頭繞路行走，若只是少數巡邏蜂，宜先靜止不動再慢慢退回，等巡邏蜂飛回去再趕快回頭跑，若遇上攻擊，可以衣物蓋頭，或鑽進草叢躲避，如有溪流或湖邊，安全情況下可潛入水中躲避。

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