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醋男傳簡訊「我要給你死」　邀談判持刀刺情敵左胸下場曝

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▲桃園市顏姓男子去年2月在龜山區與阮姓男子相約談判未果，竟持刀猛刺其左胸2刀，送醫急救撿回一命。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市顏姓男子去年2月在龜山區與阮姓男子相約談判未果，竟持刀猛刺其左胸2刀，送醫急救撿回一命。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

顏姓男子不滿阮姓男子與前妻交往而心生怨恨，去年2月間與阮男相約談判未果，顏男以預藏尖刀刺向阮男左胸與背部各1刀，阮男遭襲後逃離現場，顏持刀追出未發現阮，隨即悻悻然離去，阮打電話給119送醫，所幸急救後撿回一命；桃檢查出，阮男聲稱顏多次傳簡訊「我要給你死」恫嚇，並提供簡訊截圖等證明，檢方9日偵結依殺人未遂罪嫌將顏男提起公訴。

檢警調查，41歲的顏姓男子與前妻離婚後，發現阮姓男子與前妻交往而心生不滿，去年2月16日凌晨邀約阮在其龜山區住處談判，雙方談判未果，顏男氣憤之餘竟持預藏尖刀向阮左胸與背部各刺1刀，其中左胸傷口寬約2公分、深達5公分，背部傷口深約2公分，阮男被刺後趕緊逃離現場，顏仍不肯罷休持刀從後追出，但沒發現阮身影後悻悻然離去。

阮男見顏離開後打電話給119請求送醫救護，經醫院搶救後幸運救回一命，阮男檢具左前胸與左後壁穿刺傷併撕裂傷等傷害診斷證明，事後報警提告，龜山警分局通知顏男到案，偵訊後依殺人未遂罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，顏男坦承犯案不諱；阮男則提供案發前顏男傳簡訊恫嚇內容「我要給你死」、「我每天張開眼就是想著怎麼殺死你，你可以最痛苦」、「從小到大沒這麼想殺死一個人」等簡訊截圖與醫院診斷證明，警方則提供案發現場監視畫面截圖佐證；檢方認為顏男犯行明確，偵結依殺人未遂罪嫌將顏男提起公訴。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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