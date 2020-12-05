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正港「雷殘」！男騎士天雨路滑慘衝田中　秒變泥人桃警助脫困

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▲桃園市洪姓男子5日上午8時許騎車行經桃園區富國路巷弄，疑似天雨路滑加上路況不熟，不慎連人帶車衝入田間。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市洪姓男子5日上午8時許騎車行經桃園區富國路巷弄，疑似天雨路滑加上路況不熟，連人帶車衝入田間。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市洪姓男子5日上午騎機車外出，行經桃園區富國路一處巷弄，疑因不熟路況與天雨路滑，不慎連人帶車衝入田間，滿身泥濘動彈不得，經過路人見狀幫忙打電話報警求助，員警到場後幫忙找來拖吊車解困，洪男聲稱，路況不熟加上天雨，當地路幅狹小才失控「犁田」，感謝警方協助脫困。

▲桃園市洪姓男子連人帶車衝入田間，員警到場引導滿身泥濘的洪男步出田間。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市洪姓男子連人帶車衝入田間，員警到場引導滿身泥濘的洪男步出田間。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，年約廿餘歲的洪姓男子5日上午8時許騎車經過富國路附近巷弄，因天雨路滑失控衝入路旁田間，因道路與田間落差逾1公尺，滿身泥濘的洪男根本無法動彈，耗盡體力才將機車扶正，但沒有力氣把機車拉上路面，路人發現洪男摔落田間，趕緊幫忙打電話報警。

▲桃園市洪姓男子因不熟路況連人帶車犁田，警方找來拖吊車順利將機車吊起送修。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市洪姓男子因不熟路況連人帶車犁田，警方找來拖吊車順利將機車吊起送修。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局埔子派出所副所長陳建志、警員周庫穎趕到場，洪男站在田中不知所措，員警確認洪男未受傷，引導滿身泥巴的洪男沿著田埂走上道路，並協助通知拖吊車到場，因當地路幅狹小，拖吊車也花了一番功夫才將機車順利吊起送修，洪姓男子對警方及時解困則感謝不已。

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