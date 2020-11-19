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王定宇助理住處藏大麻株...製毒販毒重罪聲押　法官不准理由曝！

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▲立委王定宇之邱姓助理，辦妥交保手績後步出法院，與守候多時的母親抱頭痛哭。（圖／記者林悅翻攝）

▲立委王定宇之邱姓助理，辦妥交保手績後步出法院，與守候多時的母親抱頭痛哭。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台中市警三分局11月18日凌晨南下台南市東區，在立委王定宇26歲邱姓助理住處查獲大麻成品、半成品共40多公克，及一株大麻活株，訊後依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢方以邱嫌犯嫌重大，有串證滅證之虞，向台南地院聲請羈押，台南地院召開羈押庭，19日下午4時許裁定邱嫌30萬元交保。

台南地院行政庭長林福來指出，有關立委助理涉犯販賣大麻聲請羈押案，法院審酌邱姓被告對於檢察官聲請羈押事實承認與否之態度，以及警方扣得第二級毒品大麻，並在住處扣得大麻活株等物，復有相關證人之證詞、通訊軟體對話截圖等，在卷可為佐證，因認被告涉犯毒品危害防制條例第4條第2項之製造、販賣毒品罪，犯罪嫌疑重大。

檢察官固以查獲被告時，有可疑車輛尾隨，被告自其之通訊軟體工作群組刪除，因認被告有串證及滅證之事實，惟查所謂可疑車輛尾隨，卷內並無事證證明與被告有關，被告的【工作群組】是遭刪除，非自己刪除，且無證據證明該工作群組與販賣大麻有關，故尚難據此認被告有串證滅證之虞。

法院審理認為被告供詞固與證人所供相左，惟查該部分已經該證人於警偵訊中結證在卷，亦有證人證詞及相關通訊軟體對話在卷可佐，故就案情之偵明，應不致生重大影響。另審酌被告涉犯為最重本刑5年以上之重罪，且另有上游及藥腳未到案，而有羈押原因及相當理由，惟法院認若予以相當金額具保，並諭知相當條件，即得保全被告與將來偵審及執行程序。法官諭知被告得於24小時以30萬元具保免予羈押，並禁止出境、出海，並不得以任何方式聯絡本案之相關證人。

▲立委王定宇之邱姓助理，涉嫌大麻毒品案被台中市警方查獲，檢方向台南地院聲押邱嫌，台南地院羈押庭裁定30萬元交保候傳。（圖／記者林悅攝）

▲立委王定宇的邱姓助理住處，被查獲大麻，檢方向台南地院聲押邱嫌，台南地院裁定30萬元交保。（圖／記者林悅攝）

19日下午4時多，邱嫌家人已繳交30萬元保證金，法警並通報海巡、移民署等境管單位對邱嫌做限制出境、出海。其後，邱嫌由法警陪同步出法院時，見到守候已久的母親，他與母親都激動的抱在一起痛哭失聲。

對媒體詢問有關王定宇立委的相關聲明，邱嫌與母親拭淚後不發一語快步離去沒有回應，其委任的邱姓律師也在一旁阻擋媒體，惟邱母最後離去時有說：「請再給孩子一個機會」。

受邱嫌委任的邱姓律師則表示，目前是司法偵查階段，不方便多說什麼，邱家人情緒都很激動，也不會對王定宇立委聲明有什麼回應。
 

據了解，台中市警方於18日凌晨循線南下台南抓毒，在邱姓男子住處查出大麻成品一包39公克、大麻花3.2公克以及一株大麻活株，搜索過程中發現印有立委王定宇助理的名片，經詢問邱男本人得到證實為立委王定宇助理，邱男還拜託警方不要張揚，以免影響立委。

事後立委王定宇本人也在臉書主動向外界說明如下：1、 該助理是今年來應徵地方助理的年輕新人，感謝台中警方查出並揭露這件事情。2、若涉及「大麻」案件屬實，希望檢警嚴辦。3、本辦公室立即予以免職。4、本人也向社會大眾致歉，無法察知該員背後行為，識人不明，深感不安和愧疚。

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