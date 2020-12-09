推廣國產黑豬肉創意料理　鄭文燦：口感與品質比進口豬更優質

▲桃園市長鄭文燦與中央畜董事長林聰賢（右）品嘗黑毛豬肉創意料理後讚不絕口。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

政府明年1月將開放萊豬進口，桃園市政府9日與中央畜產會在市府廣場前舉辦「2020桃園黑豬肉大賞」，以推廣國產豬肉標章及桃園特色客家黑豬肉創意料理，市長鄭文燦表示，市府與中央共為落實國產豬肉食材在地化努力，規劃桃園市養豬產業升級發展三策略，推動補助不打折、升級再加碼、產地標示加冷鏈等三支箭政策，以提升國產豬肉市占率，黑毛豬口感與品質都比進口豬肉更優質。

為推廣桃園特色黑毛豬肉，市府8日在市府前廣場舉辦客家豬肉美食創意料理，鄭文燦化身大廚烹煮客家小炒，中央畜產會董事長林聰賢等人在旁陪同，現場邀請在地10家餐廳業者聯手製作客家創意美食，現場邀請市民共同品嘗客家豬肉美食料理，也開放國產豬標章展示與申請專區，向民眾說明識別國產豬肉產品，市府未來將推「桃園黃金豬」產地認證標章。

▲桃園市長鄭文燦現場烹煮客家小炒，中央畜董事長林聰賢（右）在旁協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，養豬為台灣重要產業文化之一，豬肉與國人生活密切相關，客家料理美食如客家小炒、梅干扣肉、薑汁炒大腸等，豬肉使用比例相當高，其中黑毛豬占桃園豬肉產量超過七成以上，桃園與屏東同為黑毛豬主要產地，口感與品質均比進口豬肉更優質，因應去年非洲豬瘟疫情，市府輔導中型養豬場設置須經環保檢測烹煮設備，設置廚餘轉化為堆肥處理廠等預備工作，以協助豬農育養與行銷。

針對近期萊豬議題引發國人熱烈討論，鄭文燦認為，危機即是轉機，市府推動桃園市養豬產業升級發展三策略，包括「市府支持不打折、豬農生產好安心」，持續推動豬瘟疫苗全面補助、豬場防疫再加碼、豬隻死亡保險費補助、畜牧場死廢畜禽集運免費等措施；二、「轉型經費政府挺、十年免息可放心」，農委會環保升級補助一半經費，市府補助10年利息，升級再加碼；三、「產地標示加冷鏈，肉品安全有信心」，桃園豬肉將採桃園豬與國產豬肉產地標示雙認證計畫，配合中央畜產會推動肉品冷鏈升級計畫，協助肉品市場與屠宰場冷鏈轉型，低溫配送肉品，確保豬肉新鮮度與品質。

▲桃園市府9日在市府前廣場舉辦桃園黑豬肉創意料理，由十家餐廳業者推出的各項黑毛豬肉料理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林聰賢則強調，桃園黑豬養殖占全國比例大，黑豬肉廣泛運用在客家料理，也廣受國人喜愛，形成特殊的產業發展，希望桃園以其優勢，成為農特產品與食品加工的推廣基地，協助國產豬肉在地化並成為出口國際重要櫥窗；台灣豬育種與養殖結合全自動智慧養殖技術，不僅品質優良，也成功提升產業競爭力，盼國人多支持國產豬，以守護台灣在地特色。

此外，針對進口豬肉議題，鄭文燦受訪時認為，國際貿易規則規定進口豬肉須標示進口產地，不強制標示食品添加物，在安全容許量下不受歧視待遇，政府會逐批查驗、加強檢驗，以保障國人食品安全。

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