　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

推廣國產黑豬肉創意料理　鄭文燦：口感與品質比進口豬更優質

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市長鄭文燦與中央畜董事長林聰賢（右）品嘗黑毛豬肉創意料理後讚不絕口。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦與中央畜董事長林聰賢（右）品嘗黑毛豬肉創意料理後讚不絕口。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

政府明年1月將開放萊豬進口，桃園市政府9日與中央畜產會在市府廣場前舉辦「2020桃園黑豬肉大賞」，以推廣國產豬肉標章及桃園特色客家黑豬肉創意料理，市長鄭文燦表示，市府與中央共為落實國產豬肉食材在地化努力，規劃桃園市養豬產業升級發展三策略，推動補助不打折、升級再加碼、產地標示加冷鏈等三支箭政策，以提升國產豬肉市占率，黑毛豬口感與品質都比進口豬肉更優質。

為推廣桃園特色黑毛豬肉，市府8日在市府前廣場舉辦客家豬肉美食創意料理，鄭文燦化身大廚烹煮客家小炒，中央畜產會董事長林聰賢等人在旁陪同，現場邀請在地10家餐廳業者聯手製作客家創意美食，現場邀請市民共同品嘗客家豬肉美食料理，也開放國產豬標章展示與申請專區，向民眾說明識別國產豬肉產品，市府未來將推「桃園黃金豬」產地認證標章。

▲桃園市長鄭文燦現場烹煮客家小炒，中央畜董事長林聰賢（右）在旁協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦現場烹煮客家小炒，中央畜董事長林聰賢（右）在旁協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，養豬為台灣重要產業文化之一，豬肉與國人生活密切相關，客家料理美食如客家小炒、梅干扣肉、薑汁炒大腸等，豬肉使用比例相當高，其中黑毛豬占桃園豬肉產量超過七成以上，桃園與屏東同為黑毛豬主要產地，口感與品質均比進口豬肉更優質，因應去年非洲豬瘟疫情，市府輔導中型養豬場設置須經環保檢測烹煮設備，設置廚餘轉化為堆肥處理廠等預備工作，以協助豬農育養與行銷。

針對近期萊豬議題引發國人熱烈討論，鄭文燦認為，危機即是轉機，市府推動桃園市養豬產業升級發展三策略，包括「市府支持不打折、豬農生產好安心」，持續推動豬瘟疫苗全面補助、豬場防疫再加碼、豬隻死亡保險費補助、畜牧場死廢畜禽集運免費等措施；二、「轉型經費政府挺、十年免息可放心」，農委會環保升級補助一半經費，市府補助10年利息，升級再加碼；三、「產地標示加冷鏈，肉品安全有信心」，桃園豬肉將採桃園豬與國產豬肉產地標示雙認證計畫，配合中央畜產會推動肉品冷鏈升級計畫，協助肉品市場與屠宰場冷鏈轉型，低溫配送肉品，確保豬肉新鮮度與品質。

▲桃園市府9日在市府前廣場舉辦桃園黑豬肉創意料理，由十家餐廳業者推出的各項黑毛豬肉料理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市府9日在市府前廣場舉辦桃園黑豬肉創意料理，由十家餐廳業者推出的各項黑毛豬肉料理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林聰賢則強調，桃園黑豬養殖占全國比例大，黑豬肉廣泛運用在客家料理，也廣受國人喜愛，形成特殊的產業發展，希望桃園以其優勢，成為農特產品與食品加工的推廣基地，協助國產豬肉在地化並成為出口國際重要櫥窗；台灣豬育種與養殖結合全自動智慧養殖技術，不僅品質優良，也成功提升產業競爭力，盼國人多支持國產豬，以守護台灣在地特色。

此外，針對進口豬肉議題，鄭文燦受訪時認為，國際貿易規則規定進口豬肉須標示進口產地，不強制標示食品添加物，在安全容許量下不受歧視待遇，政府會逐批查驗、加強檢驗，以保障國人食品安全。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►醋男傳簡訊「我要給你死」　邀談判持刀刺情敵左胸下場曝

►台中男衝桃園摩鐵　警臨檢騙穿衣突鎖門自2樓跳下...腿斷哀曝內情

►補習班女主任管教幼兒...丟鐵椅「嚇阻」　8歲童驚「起身中招」

ET快訊
女導遊戀上人夫「激戰15回」：想要你頂我　不甘淪小三挑釁正宮
強度直逼冷氣團「急凍13°C」最冷時間曝　北台灣雨還要下一周
生日有「這2個數字」　和牛套餐買一送一
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

冬戀蘭陽溫泉季「湯圍美食旅展」開跑　加碼抽愛瘋Gogoro大獎！

推廣國產黑豬肉創意料理　鄭文燦：口感與品質比進口豬更優質

來去新竹住一晚　安心旅遊住宿好玩券送出大獎

飛官王同義逝世8周年　捨己救人大愛化身裝置藝術

屏警推動交通安全月計畫　12月取締重點「未戴安全帽」

「暴力防治缺你不可」　黃偉哲市長表揚10位優秀社區防暴人員

崑大時尚學程攜手林韋君　「ImPerfect」百萬珠寶訂製服秀閃耀登場

黃偉哲參觀香港「反送中」意象展　戴VR眼鏡體驗2014雨傘運動

高雄男搭車屏東九如訪友迷路　氣喘噓噓求助里港警　

抵制萊豬護食安！花蓮輔導業者自主管理　宣導民眾聰明選擇

3秒就完成！韓國無痛「刺青機」 自己設計圖案、防水可維持3天

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

超精緻鬼滅之刃黏土人停格動畫 台動畫師還原雷之呼吸！網友跪

Janet懷孕7個月「總統府宮縮」嚇壞衛兵　求醫生保密二胎性別「生產過程多了期待」

印度爆發怪病！4天狂增800例 口吐白沫似癲癇當地陷死亡恐慌

米克斯每天準時「等阿公下班」　從沒遲到過！直挺坐門口揪甘心

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

《驅魔麵館》趙炳圭一人打趴學校流氓　警察想包庇..富豪出面回擊超爽！

高雄運將疑在車內使用充電平板 碰一聲爆炸！他求救8分成焦屍亡

KID「我就是像余天」為自己辯論XD　女學生遇胡宇威心花開..緊盯眼球都不見

冬戀蘭陽溫泉季「湯圍美食旅展」開跑　加碼抽愛瘋Gogoro大獎！

推廣國產黑豬肉創意料理　鄭文燦：口感與品質比進口豬更優質

來去新竹住一晚　安心旅遊住宿好玩券送出大獎

飛官王同義逝世8周年　捨己救人大愛化身裝置藝術

屏警推動交通安全月計畫　12月取締重點「未戴安全帽」

「暴力防治缺你不可」　黃偉哲市長表揚10位優秀社區防暴人員

崑大時尚學程攜手林韋君　「ImPerfect」百萬珠寶訂製服秀閃耀登場

黃偉哲參觀香港「反送中」意象展　戴VR眼鏡體驗2014雨傘運動

高雄男搭車屏東九如訪友迷路　氣喘噓噓求助里港警　

抵制萊豬護食安！花蓮輔導業者自主管理　宣導民眾聰明選擇

4天沒大便…她猛力一擠突倒地！同事破門見「臥淌血泊」嚇傻

袁詠琳爆：她很有搞頭　丁噹驚遭跟蹤「爬窗跳進室內」當場嚇傻

記者舉報有人買凶！　距離1.5萬km老夫妻「意外逃死」主使竟是她

首爾新冠患者激增！市府蓋「方艙醫院」搭建貨櫃屋...緊鄰幼稚園

女星「新冠肺炎報告出包」險滯留！　怒罵檢測機構：不靠譜

蔡英文LSE博士再被疑造假　總統府公布校方聲明怒斥假消息

碰觸神祕地帶！熟睡柯基變「發動歐兜賣」　網笑：小短腿加速器

中央大學個人申請重視「備審」　機械系、地科系書審占7成

新北新莊本土登革熱演變為群聚案！確診個案同住家人也中鏢

誠品公布2020「憂鬱症主題」出版量增70%！2022插旗新店1.8萬坪

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

地方熱門新聞

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

遠東巨城周年慶12天26億　員工曝原因

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

電台名主持人「志明」駕車撞人躺加護病房

男子不會用Google Maps　竟失去姻緣！

吃完翻倒湯！女奧客嗆太貴　店家回應

7-11關東煮七成食材來自「如記」　助穩定農產價格

台糖荒地大火　南高環保局合力監控

桃園2021跨年晚會　「國師」唐綺陽參與

桃園2021跨年晚會　持市民卡抽大獎

內埔女外出超商購物3hrs未回

徐振芳捐贈復巴　響應獅子會公益精神

桃園果菜市場屋頂　全面更換鋁鋅合板

更多熱門

相關新聞

政治領袖「看好度」下跌的意涵

政治領袖「看好度」下跌的意涵

《ETtoday新聞雲》日前發布了「後蔡英文時代的十大政治領袖」調查結果，藍綠政治人物排行雖經大洗牌，政治人物的「看好度」得分卻是不分藍綠白同步降低，這顯示民眾目前對藍綠政治人物，並沒有太高的期望。

桃園2021跨年晚會　「國師」唐綺陽參與

桃園2021跨年晚會　「國師」唐綺陽參與

桃園果菜市場屋頂　全面更換鋁鋅合板

桃園果菜市場屋頂　全面更換鋁鋅合板

桃市府與立信機構推都更　打造站前住商大樓

桃市府與立信機構推都更　打造站前住商大樓

蘆竹分局新警政大樓開工　鄭文燦：後年底竣工

蘆竹分局新警政大樓開工　鄭文燦：後年底竣工

關鍵字：

黑毛豬鄭文燦萊豬議題林聰賢

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小甜甜爆交往半年「懷孕了」！　婦產科領媽媽手冊

緊急折返　日本貨輪1800貨櫃落海

Hebe收華研存證信函傻眼！16首歌涉侵權

真有外星人！美國保密協議簽下去了

25歲公主女高中還和爸爸洗澡！　他綠到分手

小A辣開箱炫「變性後形狀」：妹妹界的頂級和牛！

無症狀比例達40%！新冠肺炎「在台流行率」曝

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

未婚妻被擄到酒店下海！台北男超慌秒報警

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

壽星入住指定飯店　送半價高鐵票

為何陰毛是捲的？醫曝「3神奇作用」別急著剃　網友驚呆了

美女人妻偷情「手不能亂搓」　已婚督導神解釋

羅志祥頻出事　周揚青12字疑酸爆

更多

最夯影音

更多
3秒就完成！韓國無痛「刺青機」 自己設計圖案、防水可維持3天

3秒就完成！韓國無痛「刺青機」 自己設計圖案、防水可維持3天
帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

超精緻鬼滅之刃黏土人停格動畫 台動畫師還原雷之呼吸！網友跪

超精緻鬼滅之刃黏土人停格動畫 台動畫師還原雷之呼吸！網友跪

Janet懷孕7個月「總統府宮縮」嚇壞衛兵　求醫生保密二胎性別「生產過程多了期待」

Janet懷孕7個月「總統府宮縮」嚇壞衛兵　求醫生保密二胎性別「生產過程多了期待」

印度爆發怪病！4天狂增800例 口吐白沫似癲癇當地陷死亡恐慌

印度爆發怪病！4天狂增800例 口吐白沫似癲癇當地陷死亡恐慌

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面