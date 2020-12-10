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YOU CAN’T STOP TAIPEI！逆境與氣候都不能阻止跑者不斷向前突破的決心

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▲▼馬拉松,跑步,NIKE,台北。（圖／NIKE提供）

▲迎接年末馬拉松賽季，備戰多時的跑者們將無懼任何逆境或氣候的阻礙，用運動的力量再次點燃台北的活力。

圖、文／Nike提供

2020年即使經歷嚴峻考驗，跑者的步伐並不會因此停下，迎接年末馬拉松賽季，備戰多時的跑者們將無懼任何逆境或氣候的阻礙，用運動的力量再次點燃台北的活力，向世界宣告「YOU CAN’T STOP TAIPEI」！台灣女子半程馬拉松紀錄保持人謝千鶴分享：「許多人因為今年大環境的考驗而分離，但我們可以因跑步相聚，遇到困難時能相互鼓勵、重拾起信心與安全感。」

為激勵更多熱愛跑步的人在冷冽的天氣中無懼挑戰，Nike邀請大學長跑菁英運動員黃祥維、熱愛跑步的藝人修杰楷與Lulu黃路梓茵、以及NRC配速員程彥綾與陳信良共同詮釋「YOU CAN’T STOP TAIPEI」精神。在濕冷的冬天或雨天仍經常需要練跑的黃祥維認為，適當的裝備能夠幫助跑者在嚴峻氣候下更安全的訓練，尤其是擁有防潑水與透氣性能的跑步鞋款更是十分重要。Nike除為跑者帶來更多專業的裝備支持外，更推出YOU CAN’T STOP TAIPEI跑者能量站服務，凡是Nike會員的跑者，即日起至2020/12/20至Nike台北品牌體驗店前廣場，寫下自己的宣言，即能獲得限量專屬的「YOU CAN’T STOP TAIPEI」跑者宣言毛巾，數量有限，換完為止。

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YOU CAN’T STOP TAIPEI！逆境與氣候都不能阻止跑者不斷向前突破的決心 。（圖／nike）

另有四大跑者專屬貼心服務，一為客製專屬配速手環，即日起至2021/1/24，跑者可至指定店點客製專屬配速手環。二為跑者講堂，凡參與12月任何馬拉松賽事者，即可持 Nike會員帳號線上https://gonike.tw/NRCtpe，預約報名12/12、12/13 的「Nike 跑者講堂」。三是參加12/19在Nike Run Club教練與配速員的帶領下進行賽前暖身跑，活動時間、報名及地點詳情請上https://gonike.tw/NRCtpe。最後是凡完成2020/12/20馬拉松賽事，並在指定社群上傳指定內容貼文的跑者，就可獲得Nike獎牌收納掛架，留下完美的紀念。

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