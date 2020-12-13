2020曾文水庫馬拉松今開跑　黃偉哲為跑友加油跑出健康！

▲第37屆曾文水庫馬拉松賽上午7時由台南市長黃偉哲、經濟部水利署南區水資源局副局長蘇炳沿、教育局長鄭新輝、市議員洪玉鳳等人一同鳴槍開跑，計有近3300人報名參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市政府與中華民國田徑協會共同主辦的「2020第37屆曾文水庫馬拉松賽」13日上午7時由台南市長黃偉哲、經濟部水利署南區水資源局副局長蘇炳沿、台南市教育局長鄭新輝、市議員洪玉鳳等人一同鳴槍開跑，計有近3300人報名參加。

市長黃偉哲為跑友們加油打氣，他表示在防疫期間，台南曾文水庫馬拉松仍可以順利舉辦，且報名人數與去年相同，沒有因疫情而減少，非常感謝跑友們的支持，歡迎各地來的跑友盡情享受台南的好山好水及好吃的美食。





曾文水庫馬拉松是台南年度壓軸路跑賽事，也是許多跑友每年年終驗收體力與跑力的最終場賽事，黃偉哲也感謝經濟部水利署南區水資源局、中華民國田徑協會、台南市體育總會、田徑委員會及體育志工委員會與所有工作團隊給予的協助以及所有選手的支持，成就這場歷史最悠久的馬拉松賽。此外他也特別提醒參賽者遵守防疫規定，起跑前口罩戴上，起跑後口罩拿下，希望大家跑出健康、跑出快樂。





教育局長鄭新輝表示，本賽事是少數以水庫為主軸的馬拉松賽，其中又以「全程封路」為最大特點，讓選手可以安全無慮的盡情奔跑，且為提供優質賽道及品質已申請賽道認證，讓跑友更安心及放心參與其中。也因為水庫園區擁有渾然天成的景致，且賽道繞著曾文水庫的環水庫道路，跑者可在涼爽靜謐空氣中欣賞著湖光山色。





曾文水庫馬拉松賽事，13日下午1時圓滿劃下句點，黃偉哲市長也與跑友相約明年再見！今年比賽成績揭曉，全馬男子組第一名由羅世杰勇奪冠軍，女子組則由在佳里國中服務的何慶燕老師拔得頭籌；挑戰組(21.3公里)男女冠軍分別由洪琳鴻及游雅君奪下冠軍；路跑組(12公里)男女冠軍分別由周賢峰及郭沛靈搶下。

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