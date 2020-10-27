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東奧取消「日運動員」微笑轉念！知名跑站有感號召跑友「由我心跑」分享跑步樂趣再送超美鞋帶

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▲▼跑步,跑者,東京奧運,Nike,運動,慢跑。（圖／Nike提供）

▲面對停滯不前的疫情與困境，知名跑站「RUNiROUND慢跑俱樂部」響應Nike「YOU CAN’T STOP THE RUN」，鼓勵跑友們繼續跑起來！（圖／RUNiROUND 慢跑俱樂部提供，下同）

消費中心／綜合報導

受到COVID-19疫情襲擊的2020年，帶給全球難以言喻的影響與不便，人們不僅無法自由出入國門旅遊，包括期待已久的東京奧運等大大小小賽事也都宣布取消或延後，對於一般民眾來說或許只是少了幾天比賽可看，但對於準備已久的運動員來說，即使仍滿懷熱情卻也難免心生抑鬱。所幸台灣受到疫情影響不大，路上不時還是能看到專心穿梭在街頭、享受運動快感的跑友。

突如其來的疫情或許中斷了許多人的自我訓練，想藉由跑步鼓舞他人之前，最先需要整理的還是自己的心情，對於專業運動員來說尤其如此！像是在2020東京馬拉松以2小時5分29秒打破日本紀錄的馬拉松選手大迫傑，原本將東京奧運視為下個破紀錄目標，卻先因疫情衝擊，大大地影響到原本的訓練計畫，然而大迫傑選擇主動改變訓練方式與自身心態，在沒有賽事可比的狀態下，練跑不是為了比賽，而是重拾自己為何如此熱愛跑步的初衷。如此轉念的大迫傑也發現，自己在跑起來的過程中，不再像過去那樣嚴肅執著，反而是以更開闊、放鬆的心情邁開腳步，即使再有突如其來的挑戰，也能綻放微笑、正能量輕鬆應對。

▲▼跑步,跑者,東京奧運,Nike,運動,慢跑。（圖／Nike提供）

▲忘記過去單純跑步的快樂了嗎？Nike Run Club APP現推出「線上城市挑戰」系列活動，邀請跑者分享自己投入跑步的感心時刻。

大迫傑也不吝分享自己面對困境轉念的小撇步，「如果參加賽事是你跑步的唯一理由，那就試著為自己找出第二個或第三個理由，讓自己繼續堅持下去吧！」若是純粹為了健康而跑、因為疫情而稍感懈怠的跑友，更要跟著Nike喊出「YOU CAN’T STOP THE RUN」。決心以跑步響應Nike精神的「RUNiROUND慢跑俱樂部」團隊，也鼓勵大小跑友在此時此刻找回過去熱愛跑步當下的感動；當疫情造成世界停滯不前，跟著Nike Run Club ( NRC ) App持續奔跑，鼓勵自己成為這個世代突破困境的信念與力量。

即便是沒有疫情干擾的日常，想要把跑步習慣從無到有培養起來，也是需要花些時間。從現在開始，就如搭乘飛機可以累積哩程換好禮一樣，讓跑步里程為自己增添一些跑步的動力與獎勵Bonus！雖然現在還不能出國旅遊，但在國旅盛行之際，不如試試看另一種旅遊方式，一步一步用跑步的雙腳重新走訪台灣每一處風景。

即日起至11/ 11（三）止，無論是日常的輕鬆小跑、揪團練跑或是參加路跑賽事，上傳NRC APP的跑步紀錄照片至Instagram，並TAG「#由我心跑 #YouCantStopTheRun」，完成活動就能領取「慢跑俱樂部」特別設計印製的「限量款跑步紀念鞋帶」，同時還可加碼抽Nike Air Zoom Pegasus 37最新跑鞋（共3名）。

藉著線上大串聯活動，和「RUNiROUND慢跑俱樂部」一起向全球跑友分享愛跑的心，以象徵突破困境的跑步路線圖凝聚正面能量，將跑者持續邁進的精神傳送得無遠弗屆。

▼依照指示完成活動，就有機會得到限量鞋帶與跑鞋。

▲▼跑步,跑者,東京奧運,Nike,運動,慢跑。（圖／Nike提供）

▼繫上亮眼漸層的限量跑步紀念鞋帶，即使陰雨天跑步，心情也能跟著亮起來！

▲▼跑步,跑者,東京奧運,Nike,運動,慢跑。（圖／Nike提供）

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