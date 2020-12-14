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【英語多益通】馬拉松和遠距戀愛有什麼關係？

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▲▼2020台北馬拉松，陳傑 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲ 2020台北馬拉松選手陳傑 。（圖／記者謝孟儒攝）

文／徐碧霞Valerie

近幾年運動維持健康的風潮興盛，慢跑、路跑的人數也增加，眾所週知的年度台北馬拉松路跑將在12/20登場，這是今年新冠疫情影響下全球少數如期舉行的大型運動賽事，而今年的馬拉松標語 Dare to Breathe「勇感呼吸」似乎也呼應了今年特殊的情況，我們就來看看和馬拉松運動相關的多益單字有哪些。

路跑road running和馬拉松marathon

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首先，路跑和馬拉松都是長跑的一種，也是一種考驗耐力的跑步，因此常被歸類為long-distance running、endurance running。這裡的long-distance可以翻成「長距」，常可和其他名詞搭配使用如long-distance flights長途飛行、long-distance calls長途電話、long-distance relationship遠距戀情。此外，動詞endure意思是忍耐、承受；持續經歷，因此路跑的情境下endurance就是一種「耐力」的考驗。

Frida Kahlo, a famous Mexican painter, endured several operations and tragedies during her lifetime.
（墨西哥著名畫家芙烈達卡蘿一生中經歷了許多手術和人生的悲劇。）

路跑的英文是road running，而馬拉松marathon重音在第一音節，常見有跑完42.195公里全程的全馬（full marathon）和只進行一半路程21公里的半馬（half marathon）兩種。有趣的是marathon也可以用來表示長時間連續從事某種活動，如連續幾個小時的報導、長時間連續追劇等，此時marathon可用作動詞，也可是名詞。

Running a marathon takes a lot of physical training and mental preparation.
（跑馬拉松需要大量的體能訓練和心理的培養。）

Can you recommend a good TV series to marathon during holidays?
（你可以推薦一部假日可以追的電視劇嗎？）

I watched a 9-hour House of Cards marathon yesterday.
（我昨天連續追了9小時的紙牌屋。）

登記參加馬拉松通常是免費的，但真正入選參加馬拉松的跑者，是需要繳報名費entry fee。著名的美國馬拉松之一、紐約馬拉松，entry fee從美金$255到$358元不等，也就是說並不是每個登記的都可以跑。然而這個費用通常是不可退費（non-refundable）、不可轉讓的（non-transferable）。

The entry fees are $1,800 NTD for full marathon and $1,200 for half marathon.
（台北馬拉松的參加費用是全馬台幣1,800元、半馬1,200元。）

參賽者participant與路線route

「參賽者」英文可用participant或contestant，前者是由動詞participate演變而來，後者則是contest。值得注意的是contest當名詞重音在第一音節，常搭配其他名詞使用，如karaoke contest卡拉OK比賽、speech contest演講比賽，當動詞時重音則在第二音節。

Both party candidates had agreed to two televised debates before the hotly contested presidential election.
（兩黨候選人同意在競爭激烈的總統選舉前，舉辦兩場電視辯論。）

All marathon contestants can receive a race kit and some souvenirs.
（所有的馬拉松參賽者都可以得到一個參賽包和一些紀念品。）

然而，今年因為新冠疫情的關係，除了執行體溫檢測外，台北馬拉松路線和人數限制較以往不同。

The number of participants for full marathon is capped at 9,000.
（全馬馬拉松的參賽者限九千人。）

For 2020-2021 season, the NBA has set the team’s salary cap at $109 million.
（2020到2021年球季，NBA設定球隊薪資上限為一億九百萬美金。）

cap一般我們所熟知的就是名詞「蓋子」，另一個解釋就是「限制」，在此做動詞「限制」，也就是set a limit、limit、restrict的意思。

今年台北馬拉松的路線route將從台北市政府廣場出發，沿途會經過一些交通樞紐和主要道路，因此通常會有交通管制（traffic control），民眾可參考路線圖 （route map）來做繞道的準備，以上這些字也是多益測驗的高頻單字。

●　route (n) 路線

Coronavirus has impacted travel industry greatly. Several airline carriers have unveiled changes to international and domestic routes.
（新冠病毒嚴重影響到旅遊業。航空業者最近剛揭露了變更國際國內航線路線。）

●　detour (n) 繞道

Traffic controls along the marathon route will be implemented and motorists are urged to make detour plans.
（馬拉松的路線沿路皆會執行交管，駕駛人應有繞道準備。）

一同以往，今年馬拉松也有不少企業贊助，對企業而言能收到廣告效益，對參賽者而言也有不錯的獎金獎品。一般來說贊助就可以簡單的用sponsor表達，獎品可用prize，如果要特別說明「獎金」則可用prize money。

●　sponsor (v) 贊助 (n) 贊助者、贊助商

Companies usually sponsor cultural and sporting events since they can benefit from the advertisements.
（企業通常會贊助藝文或運動賽事，因為他們也可從廣告獲利。）

●　prize money (n) 獎金

With a record-high number of runners participating in the marathon, the prize money has increased too.
（由於馬拉松的參加人數破紀錄，因此獎金也跟著提高。）

【多益模擬試題】

1. Thousands of entries ___________ for our annual holiday sweepstakes so far. The drawing will be held next week and the names of the winners and prizes will also be announced on our official website.
(A) will be received
(B) will receive
(C) are receiving
(D) have been received

2. Please clean the bottles and remove the ________ before crushing them.
(A) logos
(B) jars
(C) caps
(D) bars

解析：

1. 正解為(D)。本題是文法題，第一句有 so far，句意為「目前已收到數千的抽獎登記。下週將舉行抽獎，得獎名單和獎品將公佈在我們官網。」第一句用現在完成式較為恰當，而且「登記」 為主詞所以需要以被動式的型態表現，因此本題答案為(D)。

2. 正解為(B)。本題為單字題，要選出符合句意的單字，動詞remove意思是「移除」，所以回收瓶子可移除的部分為「瓶蓋」，因此選(B)。

延伸閱讀》2020超混亂！從英國辭典十大年度代表字學多益英文

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