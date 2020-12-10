潛入台北賓館潑漆李登輝肖像　資深藝人遭外交部提告求償

記者黃宥寧／台北報導

資深藝人鄭惠中於8月14日混入故總統李登輝位在台北賓館追思會大鬧，不但破壞現場物品，更將裝滿紅色油漆的氣球，砸向李登輝肖像照，依刑法毀損罪、公眾紀念處公然侮辱被起訴。10日首次開庭，她於庭上不諱言坦承潑漆；但她否認毀損現場物品，並表示自己已經做過實驗是可以恢復原狀。由於台北賓館隸屬外交部，故外交部刑事附帶民事向鄭求償74498元。

▲鄭惠中於8月14日混入故總統李登輝位在台北賓館的追思會大鬧潑漆，依毀損罪、妨害祭禮罪起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

鄭惠中庭上表示，就是討厭李登輝這個人，所以才會潛入追思會將裝滿紅色油漆的氣球，砸向李登輝肖像。由於她投擲的2顆紅漆水球其中一枚爆開噴濺李登輝肖像及十字花架，水漆濺灑周遭舞台紅地毯、木質牆壁、白色窗簾及屬古蹟本體的白色石柱，遭外交部提起民事求償74498元。

當法官問她是否認罪，她則回答，「我承認我有丟水球，但我不承認毀損。」鄭惠中辯護律師則向法官表示，有做過實驗是可以恢復原狀，並沒有達到毀損或是不堪使用的程度，所以並不認為有構成毀損罪，更同時聲請以紅漆水球進行實驗，證明潑灑之後還是可以清洗。法官認為是否需要做實驗必要需要審酌，並叫鄭惠中與律師好好討論是否要認罪，於明年1月7日進行第二次開庭。

庭後鄭惠中受訪表示，就是因為李登輝不愛中華民國所以「討厭並痛恨他」，也強調沒有人叫她這麼做，完全是自己想潑漆。她更情緒激動的說，去年獨派青年闖入大溪慈湖陵寢，持紅色油漆朝蔣介石靈柩及周圍潑灑，但也不能怎樣，心裡覺得相當難過。甚至說蔣家提拔李登輝，他卻如此不愛國。

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