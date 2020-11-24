批教授「叫他老師我對不起爸媽」沒事　加碼「大雷包廢物」慘了

▲北市某大學學生上Dcard回應楊姓教授上課內容是「大雷包」遭挨告。（示意圖／CFP）

記者黃宥寧／台北報導

北市某私立大學學生在社群平台Dcard貼文問通識楊姓老師上課評價，不料張同學留言批評「大雷包廢物一個」、「要叫他老師我都覺得對不起我爸媽」，楊師憤而提告。北檢一開始認定學生是對課堂經驗評論，屬於言論自由，獲不起訴。但楊師仍覺得自己人格遭貶抑，提起再議要求重新偵查，檢方認為，學生留言「大雷包廢物一個」已經是人身攻擊，依公然侮辱罪嫌起訴。

檢方調查，張姓同學基於妨礙名譽犯意，民國2016年2月18日於網路社群平台「Dcard」，在「關於通識楊某老師的課」標題下方留言，「難過的老師不雷、可以學到東西有什麼雷、他上課根本沒上課」『要叫他老師我都覺得對不起我爸媽、聽同學報告還打瞌睡、你要照片我有照片』等等。楊教授看見認為「要叫他老師我都覺得對不起我爸媽、聽同學報告還打瞌睡、你要照片我有照片」認為張同學已經嚴重妨害他的名譽，因此對他提告毀謗罪。

經查證人蔡同學指出，有上過楊教授的課，名著選讀，聽不到老師的回饋跟講評，是廣電系必修；他的課是分組報告，同學報告完就結束了，所以聽不出來老師到底在教什麼，只有中間安插考試，雖是必修，但不推薦。

另名證人邱同學稱同學報告時老師也沒有認真在聽，感覺老師沒有理會同學的作業，最後只是同學互評表讓同學自己打分；檢方也問到是否有看見老師上課打瞌睡？邱同學則回答有看過一次，時間很長，而且台上報告同學也有發現，還質問老師有在聽嗎，老師仍不以為意；不推薦此課。

檢方認為，張同學的貼文內容並非憑空虛構，而楊教授的課程是必修，相關敘述用詞即使尖酸刻薄，也屬合理評論範圍，不構成妨害名譽犯罪，不過辱罵楊教授「大雷包廢物」，已經是人身攻擊，依公然侮辱罪嫌提起公訴。

紅、藍兩色可選



絕美蕾絲讓前後都有看頭



包覆性強、背部旗袍領設計不怕露

嘉義男持刀砍猛砍鄰居2狗「1死1傷」 狡辯「要保護自己」下場曝

影／新店半夜「跨年煙火」...轟天雷齊發連炸！知情住戶氣炸曝內情



