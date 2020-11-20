「叩叩」變「碰碰」...義交清空路口動怒「浩克上身」富豪車門凹

▲義交要清空路口車流時動氣，敲壞民眾車門被起訴毀損罪。（示意圖與本案無關／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市許姓義交日前在下班尖峰時段，為了清空路口避免造成堵塞，先是「叩叩」2聲，輕敲1輛停在路中的volve後車門2下，示意駕駛開走不成，又「碰碰」2下重擊，把車門打出凹痕，駕駛不滿提告，許男聲稱是善意提醒，但檢察官根據行車紀錄器錄下全程聲音變化，許男還嗆「想怎樣」，顯然已動氣，20日依毀損罪起訴許男。

這起糾紛發生在台北市每逢尖峰時刻容易壅塞的和平東路、基隆路口，當天晚上6點左右，1名男駕駛開著volve要直行基隆路時，綠燈進入路口卻因前方堵塞停在路中，當時正在協助指揮交通的許姓義交見狀，從車後接近，用指揮棒敲了左後車門2下，正在跟車上友人講話的駕駛嚇了一跳，開窗憑問「幹嘛敲我車子？」

許男告訴駕駛，交通燈號馬上要轉換了，希望駕駛趕快離開路口，駕駛仍然對被敲車門感到不滿，許男此時突然使出力道，種敲2下，嗆駕駛，「想怎樣」，就在雙方互不相讓之際，基隆路的號誌果然變成紅燈，車流受阻。

駕駛事後拿著1萬6千元的估價單和車損照片，控告許男涉嫌毀壞他的車門，許男辯稱自己是為了義交勤務，淨空路口，但是檢察官勘驗行車紀錄器，雖然沒錄到許男敲門畫面，但敲門聲從「叩叩」變成「碰碰」，加上許男還情緒激動地嗆聲「想怎樣」，認為許男已非善意提醒，依毀損罪起訴許姓義交。

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