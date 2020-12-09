幼兒園遭潑漆貼「你爸欠我1500萬」　夫妻檔幫黑幫大哥投資黃金遭恐嚇

▲一對夫妻受託幫忙處理價值千萬黃金，但遭黑道大哥覺得處理不當竟潑漆恐嚇。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市於8、9月發生多起潑漆案件，經查是竹聯幫1名潛逃至香港大哥與1對張姓夫妻有千萬黃金投資糾紛，大哥認為投資處理不當，竟隔海教唆多名小弟進行恐嚇。不僅是到對方車子潑漆，甚至還跑到張姓夫妻兒子幼兒園，於幼兒園外貼上「你老爸欠我1500萬，趕快還錢」字條，夫妻報警處理，台北地檢署9日將方姓主嫌等5名小弟，依《恐嚇罪》起訴。

經警方調查，45歲的方姓男子在8、9月間，陸續在松山區停車場朝41歲的張姓男子汽車潑漆，甚至還到張男妻子東區服飾店潑漆，最後竟跑張男3歲幼子的幼兒園潑漆。方男除了到張男幼子的幼兒園潑漆之外，甚至還在門口張貼字條寫道「你老爸欠我1500萬，趕快還錢」字眼，讓幼兒園師生心生恐懼。最後張男不堪其擾，只能求助警方協助。

警方陸續逮捕方姓男子以及其他5名小弟到案，但警方初步懷疑，應該是張男與這名盛姓大哥有投資黃金糾紛，金額高達千萬，盛姓大哥因案被判7年逃亡香港。經檢察官調查後，將該逃亡大哥教唆的6名手下依《恐嚇罪》起訴。

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