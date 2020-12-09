謝和弦直播開罵「吳宗憲卒仔假鬼假怪」...邊刺青邊爆粗口又起訴

▲謝和弦直播罵吳宗憲卒仔被起訴公然侮辱。（資料照／翻攝自臉書／謝和弦）

記者劉昌松／台北報導

藝人謝和弦因為不滿吳宗憲談論高以翔猝死意外，去年11月底在臉書開直播，狂罵吳宗憲「卒仔，臭卒仔」，「裝什麼台灣大哥，假鬼假怪」，吳宗憲不甘受辱，委託律師提告後，謝坦承的確在直播中說了這些話，士林地檢署依公然侮辱罪嫌起訴。

高以翔2019年在大陸錄製節目時猝死意外後，吳宗憲在接受記者採訪時，不捨表示：「我知道消息時破口大罵！韓國人害的，韓國綜藝太智障了。」謝和弦11月21日就士林區某刺青店開直播罵了近2分鐘。

▲吳宗憲委託律師控告謝和弦妨害名譽。（資料照／記者湯興漢攝）

謝和弦一開始先是呼叫吳宗憲「哈囉」，「你乖乖去賣冰箱啦，裝什麼台灣大哥，假鬼假怪(台語)」，接著砲轟「你怎麼不說是韓國人把你的XX弄不見的，是韓國人害你沒有XX的」，「卒仔，臭卒仔，吳宗憲卒仔」，接著畫面一度轉到小腿上正進行的刺青圖案，然後又突然大罵「你他媽說是韓國害死他的，幹XX咧」。

直播影片隨後被轉載不少YouTube頻道，吳宗憲得知後，委任律師提告，謝和弦到案坦承直播內容，檢察官調查認為他明知道自己的直播會有不特定觀眾收看，卻仍公開用這些粗話貶損吳宗憲人格，涉嫌公然侮辱罪。

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