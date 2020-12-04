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獨／結婚8年就中風！悶殺臥床30年妻　夫椎心泣訴：她是我的最愛

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記者黃宥寧／綜合報導

「執子之手，與子偕老」，是最令人動容的愛情。但67歲蔡姓男子照顧中風愛妻逾30年，因為不忍愛妻住院痛苦多年，一時情緒失控用手悶住口鼻，等到回過神來匆忙跑到護理站急喊對不起接著崩潰大哭。台北地檢署（3日）依殺人罪起訴，但考量老翁情堪憫恕，建請法官從輕量刑。《ETtoday新聞雲》專訪蔡男，他難過表示妻子是他這輩子的最愛。

▲ 老翁愛妻 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲ 蔡伯伯侃侃而談與愛妻結識過程。（圖／記者黃宥寧攝）

蔡伯伯侃侃而談，憶起與老婆當初認識經過，他自嘲自己真的很不會「把妹」，且妻子擁有銘傳大學學歷，自己僅是高職畢業而已，但當時還是普通朋友的妻子完全不嫌棄他，反而還願意嫁給他一起組織家庭。但老天彷彿跟他開了一個大玩笑，幸福生活過了8年也是妻子35歲時卻中風了，一手一腳，行動變得不方便，且兩個兒子都還在念國小而已。

蔡伯伯說家裡有房貸要負擔，更不想讓兒子經濟壓力過大，多年前將老父親留給他的地賣掉，把錢拿來支付太太醫藥費，再辛苦都得撐過去，他說在別人面前總是樂觀笑嘻嘻，但每一晚顧著太太眼皮都不敢闔上，斷斷續續睡著，看著太太痛苦他也難過到哭，但哭完再繼續振作打起精神。蔡伯伯哽咽說，妻子是他這一生唯一的愛人，想到妻子的好他頓時老淚縱橫，悲慟不已，真的不懂為什麼妻子這麼好的人會中風。

太太中風後越變越嚴重，從2013年後就無法透過言語與外界溝通。而且蔡妻只要躺著就會不舒服，長時間只能坐在輪椅上，不時會哀號呻吟，他只能費力坐在妻子後面幫忙撐住坐姿，日復一日後他才找了外籍看護協助照顧，兒子則外出工作賺錢，分擔生活開銷。

「家有賢妻，勝過良田萬頃」蔡伯伯提起太太的好將眼淚擦乾，不斷誇獎太太真的很厲害，家裡食衣住行一手包辦，自己身上的衣服都是太太買的，而且笑著說太太去算命說他有「雙妻命」往後幫他買的衣服都是XL，向他叮嚀衣服褲子寬鬆你才跑不掉；蔡伯伯甚至當場穿起太太過去為他買的加大襯衫笑著說「妳看我太太真的很可愛吧，我也真的跑不掉一輩子守著她。」

▼ 蔡伯伯說太太很賢慧，在還沒中風前家裡上上下下打理都一手包辦，甚至當場穿上太太為他買的襯衫。（圖／記者黃宥寧攝）

▲ 老翁愛妻 。（圖／記者黃宥寧攝）

蔡伯伯說有人叫他把太太送去護理之家，讓自己好好休息，他也曾去看過離家不遠的護理之家，但是看完後發現那裡的環境真的太差了，他覺得把太太送去那一定會死定，所以打消這樣的想法，不管自己再累都要親力親為。

今年9月間，蔡妻無故發燒被送進台北長庚醫院，剛好看護也生病住院，剩下他獨自照顧老伴和看護。他聽到妻子無助的哀號聲，插著點滴的針頭脫落還血噴的整張床都是，他看著愛妻想著「妳怎麼會活的那麼痛苦」於是伸手摀住太太口鼻，過了一陣子才回神並趕緊鬆手。

驚覺鑄下大錯的他跑向病房護理站，激動不斷喊著對不起，接著崩潰大哭。護理人員見狀，警覺情況不對勁，急忙呼叫醫師一同前往急救，無奈蔡妻還是在5天後宣告不治。

最後蔡伯伯說他絕對尊重判決，只要太太知道他對她很忠心，他覺得把自己這這一輩子都奉獻給她很值得，甚至向記者說他把愛妻骨灰放置陽明山進行花葬，永眠於花海，他對妻子說「看上去右上方是文化大學就是我上班的地方我們每天都能陪伴彼此」，蔡伯伯說這也成了他每天活下去最大的精神支柱。

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