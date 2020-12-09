電商雙12加碼！12/12當天搭北捷不限趟數　全線限時免費搭乘

▲蝦皮購物在雙12當天有多項加碼，其中，特別推出限時免費搭北捷。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

距離12/12只剩3天，各大電商搶攻年終最後一波商機，陸續釋出雙12當天各種加碼，除了有東森幣擴大折抵、折扣券限時發放，想入手Apple系列商品的人，更要把握整點時段開搶，iPhone 12 Pro 128G、MacBook Air i3皆破盤到免4千元就能入手，AirPods Pro則是千元有找，此外，台北捷運全線限時半小時免費搭乘。

蝦皮購物宣布12/12擴大加碼，00:00～00:12有麥當勞限定優惠，蛋捲冰淇淋和中薯分別祭出9元、21元，6塊麥克雞塊從原價60元下殺到39元；整點搶1.2折時段翻倍成6場，凌晨00:00開搶iPhone 12 Pro 128G，搭配商城88折券下殺破盤價3,580元、Bottega Veneta小羊皮短夾更只要2,303元；其他時段也祭出多款人氣爆品超殺優惠，包括AirPods Pro僅768元、Apple Watch Series 6 44mm下殺1,668元、iPad Air 64GB 開搶價2,268元、MacBook Air i3用3,828元就能入手，平時有在關注Apple系列商品的人，可以拼手速搶一波。另外，上半年一機難求的Switch動森特仕版下殺1,174元。

雙12當天，蝦皮購物除了提供千件商品買1送2、特斯拉12元起標，再加碼發出10張4大超商全站99元免運券，全天皆可使用，以及4張商城88折券，原價37,900元的iPhone 12 Pro 128G搭配使用後直降2,000元，MacBook Air i3則只要27,192元。另外，此次也攜手台北捷運公司，只要於12/12上午10點至10點半期間刷卡進站，無論搭多遠、多少趟，全線通通免費搭乘，從淡水搭到動物園直接不用錢，進站還有神秘驚喜，但持定期票、單程票、活動次數票、團體票、捷運旅遊票與北北基好玩卡等票種不適用。

▲東森購物「12.12激戰狂歡GO」。（圖／東森購物提供）

東森購物「12.12激戰狂歡GO」開跑，即日起至12/28，推出上百項品牌、千款商品，包括生活流行、美容保健、3C家電等通通祭出超殺特惠價，包括ETMall、電視購物及MOD等多通路，眾多指定商品12元、112元、1,212元、11,212元，ETMall更推出消費滿10,000元送1,000、滿20,000元送2,100、滿30,000元送3,200；活動期間，透過LINE購物導購再享LINE POINTS 5%回饋無上限，以及3大超商取貨服務，東森幣也回饋12%，雙12當天更加碼東森幣擴大折抵。

樂天市場於12/12 10:00起推出國際品牌夯品最低1折起整點特價、全面免運費活動，包含5th STREET鋪棉長袖外套下殺1折只要422元；Coach水桶包用2,770元即可入手；NIKE LEBRON籃球鞋特價2,259元、AirPods Pro 2下殺僅3,950元。松果購物也預告12/12當日0點、9點～23點每一整點推出年度話題趨勢商品2.1折起，晚上10點更加碼限時折扣券。