8大電商雙12優惠整理　iPhone 12連續4天開搶最殺1萬7千元有找

▲瞄準年終最後雙12商機，電商業者再推話題明星商品，連續4天在App限定主打iPhone 12新機下殺到用1萬7千元有能入手。（圖／Apple提供）

記者洪菱鞠／台北報導

拼年終買氣，電商雙12購物節已經開打，各大平台再祭夯品折扣下殺、狂灑折價券、滿額登記送、刷卡最高25%回饋等好康促銷，若是雙11沒買夠，想把握今年最後撿便宜機會的人，不妨參考以下7家網購業者1212的優惠整理內容，除了雙12當天有加碼如東森幣擴大折抵，12/9起天天開搶iPhone 12系列新機，iPhone 12 Mini最便宜1萬7千元有找。

東森購物「12.12激戰狂歡GO」開跑，即日起至12/28，推出上百項品牌、千款商品，包括生活流行、美容保健、3C家電等通通祭出超殺特惠價，包括ETMall、電視購物及MOD等多通路，眾多指定商品12元、112元、1,212元、11,212元，ETMall更推出消費滿10,000元送1,000、滿20,000元送2,100、滿30,000元送3,200；活動期間，透過LINE購物導購再享LINE POINTS 5%回饋無上限，以及3大超商取貨服務，東森幣也回饋12%，雙12當天更加碼東森幣擴大折抵。

▲東森購物「12.12激戰狂歡GO」。（圖／東森購物提供）

momo打造1212爆殺專區，狂發ASUS、任天堂、理膚寶水、無印良品、德國雙人等48大品牌5折起神券，滿額登記送遊樂園門票1+1、麥當勞大薯1+1、電影1個月無限看等好康，下單結帳時再享全站最高回饋22%，12/10起每日整點還有億萬紅包可搶，9:12、10:12、11:12、12:12、13:12、14:12、15:12、16:12、17:12、18:12、19:12、20:12、21:12共13時段，將狂撒最高$999momo幣、$555折價券，每日12:12時段再加碼亞蒂芬奇30分鑽石項鍊以及品牌鑽石5折券。

Yahoo奇摩購物中心「1212超級趴」正慶活動將於12/9～12/13開跑，不僅集結百萬商品1折起、狂撒上億折價券，推出全站單日消費滿3,000送300購物金，刷Yahoo聯名卡享筆筆消費最高6%回饋無上限、還有機會拿25%超高回饋，同時祭出單日消費滿1,212元即可天天抽iPhone 12、Dyson空氣清淨機、吸塵器、吹風機及Acer電競筆電等大獎；此外，購衷心會員於12/11～12/13刷Yahoo聯名卡再加碼2%回饋無上限。

▲Yahoo奇摩購物中心「1212超級趴」正慶活動於12/9～12/13開跑，祭最高25%回饋。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩超級商城即日起至12/13推出「1212超給力購物節」活動，全面下殺1.2折起、超贈點最高30倍送、跨店消費滿額最高現折1,200元，單筆消費滿1,212元可抽iPhone 12及PS5，特價商品如K-SWISS服飾鞋款均一價皆只要1,212元。Yahoo奇摩拍賣則攜手萊爾富於12/11、12/22再祭出消費滿99元快閃免運優惠。

PChome 24h購物即日起開跑雙12購物盛典，精選10大會場全站回饋破億，主打3C、家電、手機數位、生活日用、專櫃保養等品類下殺最低1折起，如HP 14吋窄邊輕薄筆電超殺免兩萬、Dyson V10 Absolute無線吸塵器獨家狂降7,012元、Samsung Galaxy Note 10+激降4,000元等，另並攜手36大銀行最高回饋12,121、儲值購物及使用9大行動支付最高送20%、12/13前使用Pi拍錢包綁定玉山Pi拍錢包，信用卡筆筆回饋5%無上限。12/15前全站單筆消費滿1,212元，還有機會於2021年享有破萬購物金。

▲PChome 24h購物雙12活動推出破萬購物金加碼抽。（圖／PChome 24h購物提供）

生活市集「1212年終盛典」期間周周推出人氣品牌商品下殺、天天推出一日限定價熱銷夯品下殺2.5折起，今起再加碼指定銀行刷卡享10%回饋、悠遊付雙12加碼限時21%回饋、街口支付新客獨享生活市集滿千折百、7-ELEVEN取貨送CITY CAFE贅沢八女抹茶拿鐵、全站下單不限金額並登記，每筆再送10%集集點回饋，App同步推出12/9～12/13每日指定時段免費贈點活動「天天瘋搶1212大紅包」，12/9～12/12更有天天12:00開搶iPhone 12系列，最便宜的iPhone 12 Mini 128G只要16,999元，iPhone 12白色特價19,999元有找，iPhone 12Pro Max 128G則是用2,9999元就能入手。

▲生活市集雙12推出App限定的「天天搶iPhone 12系列」活動。（圖／生活市集提供）

松果購物即日起攜手內衣品牌ladyme以及舒潔推出超級品牌日，祭出女性內衣滿2000折200、舒潔衛生紙單品滿1212折100、滿699抽衛生紙5箱，12/11 起刷樂天信用卡再賺最高3000回饋，同時只要完成站上小遊戲即抽Apple watch。雙12當天12/12當日0點、9點～23點每一整點推出年度話題趨勢商品2.1折起，晚上10點更加碼限時折扣券。