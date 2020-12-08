　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

8大電商雙12優惠整理　iPhone 12連續4天開搶最殺1萬7千元有找

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲iPhone 12,iPhone 12 mini。（圖／Apple提供）

▲瞄準年終最後雙12商機，電商業者再推話題明星商品，連續4天在App限定主打iPhone 12新機下殺到用1萬7千元有能入手。（圖／Apple提供）

記者洪菱鞠／台北報導

拼年終買氣，電商雙12購物節已經開打，各大平台再祭夯品折扣下殺、狂灑折價券、滿額登記送、刷卡最高25%回饋等好康促銷，若是雙11沒買夠，想把握今年最後撿便宜機會的人，不妨參考以下7家網購業者1212的優惠整理內容，除了雙12當天有加碼如東森幣擴大折抵，12/9起天天開搶iPhone 12系列新機，iPhone 12 Mini最便宜1萬7千元有找。

東森購物「12.12激戰狂歡GO」開跑，即日起至12/28，推出上百項品牌、千款商品，包括生活流行、美容保健、3C家電等通通祭出超殺特惠價，包括ETMall、電視購物及MOD等多通路，眾多指定商品12元、112元、1,212元、11,212元，ETMall更推出消費滿10,000元送1,000、滿20,000元送2,100、滿30,000元送3,200；活動期間，透過LINE購物導購再享LINE POINTS 5%回饋無上限，以及3大超商取貨服務，東森幣也回饋12%，雙12當天更加碼東森幣擴大折抵。

▲▼東森購物12.12激戰狂歡GO。（圖／取自東森購物網）

▲東森購物「12.12激戰狂歡GO」。（圖／東森購物提供）

momo打造1212爆殺專區，狂發ASUS、任天堂、理膚寶水、無印良品、德國雙人等48大品牌5折起神券，滿額登記送遊樂園門票1+1、麥當勞大薯1+1、電影1個月無限看等好康，下單結帳時再享全站最高回饋22%，12/10起每日整點還有億萬紅包可搶，9:12、10:12、11:12、12:12、13:12、14:12、15:12、16:12、17:12、18:12、19:12、20:12、21:12共13時段，將狂撒最高$999momo幣、$555折價券，每日12:12時段再加碼亞蒂芬奇30分鑽石項鍊以及品牌鑽石5折券。

Yahoo奇摩購物中心「1212超級趴」正慶活動將於12/9～12/13開跑，不僅集結百萬商品1折起、狂撒上億折價券，推出全站單日消費滿3,000送300購物金，刷Yahoo聯名卡享筆筆消費最高6%回饋無上限、還有機會拿25%超高回饋，同時祭出單日消費滿1,212元即可天天抽iPhone 12、Dyson空氣清淨機、吸塵器、吹風機及Acer電競筆電等大獎；此外，購衷心會員於12/11～12/13刷Yahoo聯名卡再加碼2%回饋無上限。

Yahoo奇摩購物中心《1212超級趴》（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

▲Yahoo奇摩購物中心「1212超級趴」正慶活動於12/9～12/13開跑，祭最高25%回饋。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩超級商城即日起至12/13推出「1212超給力購物節」活動，全面下殺1.2折起、超贈點最高30倍送、跨店消費滿額最高現折1,200元，單筆消費滿1,212元可抽iPhone 12及PS5，特價商品如K-SWISS服飾鞋款均一價皆只要1,212元。Yahoo奇摩拍賣則攜手萊爾富於12/11、12/22再祭出消費滿99元快閃免運優惠。

PChome 24h購物即日起開跑雙12購物盛典，精選10大會場全站回饋破億，主打3C、家電、手機數位、生活日用、專櫃保養等品類下殺最低1折起，如HP 14吋窄邊輕薄筆電超殺免兩萬、Dyson V10 Absolute無線吸塵器獨家狂降7,012元、Samsung Galaxy Note 10+激降4,000元等，另並攜手36大銀行最高回饋12,121、儲值購物及使用9大行動支付最高送20%、12/13前使用Pi拍錢包綁定玉山Pi拍錢包，信用卡筆筆回饋5%無上限。12/15前全站單筆消費滿1,212元，還有機會於2021年享有破萬購物金。

PChome 24h購物雙12購物盛典（圖／PChome 24h購物提供）

▲PChome 24h購物雙12活動推出破萬購物金加碼抽。（圖／PChome 24h購物提供）

生活市集「1212年終盛典」期間周周推出人氣品牌商品下殺、天天推出一日限定價熱銷夯品下殺2.5折起，今起再加碼指定銀行刷卡享10%回饋、悠遊付雙12加碼限時21%回饋、街口支付新客獨享生活市集滿千折百、7-ELEVEN取貨送CITY CAFE贅沢八女抹茶拿鐵、全站下單不限金額並登記，每筆再送10%集集點回饋，App同步推出12/9～12/13每日指定時段免費贈點活動「天天瘋搶1212大紅包」，12/9～12/12更有天天12:00開搶iPhone 12系列，最便宜的iPhone 12 Mini 128G只要16,999元，iPhone 12白色特價19,999元有找，iPhone 12Pro Max 128G則是用2,9999元就能入手。

生活市集雙12推出App限定的「天天搶iPhone 12系列」活動（圖／生活市集提供）

▲生活市集雙12推出App限定的「天天搶iPhone 12系列」活動。（圖／生活市集提供）

松果購物即日起攜手內衣品牌ladyme以及舒潔推出超級品牌日，祭出女性內衣滿2000折200、舒潔衛生紙單品滿1212折100、滿699抽衛生紙5箱，12/11 起刷樂天信用卡再賺最高3000回饋，同時只要完成站上小遊戲即抽Apple watch。雙12當天12/12當日0點、9點～23點每一整點推出年度話題趨勢商品2.1折起，晚上10點更加碼限時折扣券。

ET快訊
乖乖也下架停售福灣聯名商品！　全捐社福機構
性騷巧克力一次看！福灣董座熊抱、摸臀女學生　父子都被判刑
快訊／Mister Donut也切割福灣！下架7款聯名甜甜圈
高國華第一次見面就廁所強吻！陳子璇揭情史內幕　劉毅氣到發抖
桂冠火速切割停產湯圓　福灣巧克力回應了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

8大電商雙12優惠整理　iPhone 12連續4天開搶最殺1萬7千元有找

【廣編】盧廣仲完成三金大滿貫　西堤牛排推三金狂歡贈雞翅

毛孩家庭必備！LG 360六階段深層淨化髒空氣　專為寵物空氣淨化讓毛髮異味通通Out

【廣編】電通行銷傳播集團　囊括年度最佳代理商7大獎

工程師搶翻！最強新聯名「長崎蛋糕乖乖」小7獨賣　包裝還藏驚喜

肯德基期間限定3大「彩蛋美食」！雞軟骨、烤全雞大餐搶攻聖誕

東森購物併購熊媽媽買菜網　王令麟：明年強攻生鮮商品

【廣編】2020最潮傳情神器！OREO「音樂盒」幫說心裡話　顛覆對餅乾的想像

炸雞控衝吃！頂呱呱「7折爽吃1斤雞」又來了　開賣時間、條件先看

東方神祕香氛　台灣之光擁全美40%市佔率　令人大讚：「真香！」

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

8大電商雙12優惠整理　iPhone 12連續4天開搶最殺1萬7千元有找

【廣編】盧廣仲完成三金大滿貫　西堤牛排推三金狂歡贈雞翅

毛孩家庭必備！LG 360六階段深層淨化髒空氣　專為寵物空氣淨化讓毛髮異味通通Out

【廣編】電通行銷傳播集團　囊括年度最佳代理商7大獎

工程師搶翻！最強新聯名「長崎蛋糕乖乖」小7獨賣　包裝還藏驚喜

肯德基期間限定3大「彩蛋美食」！雞軟骨、烤全雞大餐搶攻聖誕

東森購物併購熊媽媽買菜網　王令麟：明年強攻生鮮商品

【廣編】2020最潮傳情神器！OREO「音樂盒」幫說心裡話　顛覆對餅乾的想像

炸雞控衝吃！頂呱呱「7折爽吃1斤雞」又來了　開賣時間、條件先看

東方神祕香氛　台灣之光擁全美40%市佔率　令人大讚：「真香！」

楊冪被狂傳整形…童年照曝光！　爸爸嘆：沒有小時候好看

厚片妹變女神「7個月剷18kg」　本尊曝秘訣：吃超商便當！網暴動

《多情》渣夫又劈腿了！火辣張嘴激吻小三…PTT竟一片叫好

中國汽車業爆「晶片危機」　中汽協：漲價將不可避免

叫外送員送上樓！被嗆「你是沒腳嗎？」　PO對話網傻眼：21分鐘前

團隊已掌握充足選舉舞弊證據　川普：有「大事」要發生了！

新加坡經驗：長期忽略移工　防疫跌大跤（黃韻如、鄭如韻、賴育宏）

柯文哲砸1580萬元還動用「救命錢」　「台北大縱走」宣傳片12日首播

操作槍無撞針具阻鐵　報繳期限倒數3天！金山警：逾期會挨罰

乖乖3聲明「停售下架福灣聯名商品」　全捐社福機構

第一次做臉！黑頭粉刺飽滿噴發　壓下去「巨大鐘乳石」瞬間彈出

消費熱門新聞

破爛球鞋簽Kobe　稱球星「借穿過」賣天價！3小時售出

頂呱呱「7折爽吃1斤雞」又來了！

adidas破記錄神器限量開搶

adidas、adidas Originals宇宙級穿搭狂想！

最強新聯名「長崎蛋糕乖乖」小7獨賣

Dyson雙12壓軸好康！當季旗艦款破盤省1萬

肯德基期間限定3大「彩蛋美食」

東方神祕香氛　台灣之光擁全美40%市佔

新北唯一「必勝客歡樂吧」確定收攤

東森購物併購熊媽媽　生鮮是明年重點

冬季健康穿搭！醫師籲穿保暖衣物

讚爾藝術揭秘「水晶球製作過程」

限定款「聖誕口罩」哪裡買？

全台55間門市限定！小7也賣熱壓吐司

更多熱門

相關新聞

GU外套下殺千元H&M參戰雙12毛衣5折

GU外套下殺千元H&M參戰雙12毛衣5折

日系快時尚品牌GU本身定價就相當親民，遇上折扣季更是不逛不行，繼雙11之後馬上迎來下一波雙12優惠「1212年終狂歡節」，12／7即日起～12／13於網路商店開跑，寒流必備超厚保暖外套下殺1,212元，多項單品6折起，此外，曾經引發熱潮的《哈利波特》、PlayStation兩大聯名系列，也同步加碼回歸。瑞典快時尚品牌H&M年末冬季折扣也搭上雙12檔期，將於12／9起精選超過5000款服飾5折起。

他翻未婚妻網購紀錄…下秒氣昏怒分手！

他翻未婚妻網購紀錄…下秒氣昏怒分手！

男客約面交「摀嘴拉進公廁」　她哭：怕丟臉

男客約面交「摀嘴拉進公廁」　她哭：怕丟臉

雙12開心買包也要養胖荷包！　林信富：選「高股息標的」光看配息還不夠

雙12開心買包也要養胖荷包！　林信富：選「高股息標的」光看配息還不夠

健綠潔牙骨一罐結帳只要703元！

健綠潔牙骨一罐結帳只要703元！

關鍵字：

網購雙121212

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

太常打手槍竟害頻尿！美女博士：是手的問題

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

小A辣開箱炫「變性後形狀」：妹妹界的頂級和牛！

獄友爆68歲趙斗淳：他性慾很強

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

林俊傑、黑人被當詐騙工具！超跑達人A走1.6億

狗狗特殊生殖構造　交配不能分開

懷疑妻子偷吃公公　他3次鑑定竟毀了家庭

Angelababy「不認已婚」！聽到黃曉明0反應

小A辣試用擴充棒「妹妹爆血」！

全台變天！豪大雨熱區出爐　下波入冬最強冷空氣急降溫

25歲公主女高中還和爸爸洗澡！　他綠到分手

30泰國小姐甜笑擺拍　下秒集體濕身叫「啊～」

更多

最夯影音

更多
持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美
帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面