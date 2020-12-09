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直逼5折缺貨中！adidas「雙12快閃」運動鞋現賺3千、秋冬帽T千元有找

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▲adidas 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲adidas 在官網祭出雙12 SUPER SALE入手價直逼5折，目前不少鞋款尺寸都缺貨。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

記者鮑璿安／台北報導

鄰近年底的最後一波特賣，運動品牌adidas在官網祭出雙12 SUPER SALE，此次在優惠品項中再打72折，相當於入手價格直逼5折，像是機能的Outer Jacket系列秋冬服飾、經典貝殼鞋SUPERSTAR等當季秋冬款式都在特價清單內。舉例X9000 L4科技跑鞋從原價4,590元下殺至3,199元，再享72折後現省超過2千元，且截至目前有不少鞋款尺寸都已經缺貨。

▲adidas 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲adidas 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲adidas 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲（圖一）X9000 L4科技跑鞋系列下殺至3,199元，再享72折後來到2,303元；（圖二）NMD R1V2降至3,959元再打72折相當於半價 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

adidas在官網祭出今年最後一檔大型優惠「雙12 SUPER SALE」，目前已經悄悄開跑，至12月13日止結束，且消費不限金額，結帳輸入【SUPER72】即享72折，而其中有不少商品都是折上再折，入手價達到5折。舉例張鈞甯演繹的X9000 L4科技跑鞋系列，以前衛外型與搶眼配色打造衝突美，從原價4,590元下殺至3,199元，再享72折後來到2,303元；或是經典款式NMD R1V2從原價5,690元降至3,959元， 輸入72折的折扣碼來到2,850元，現省近3千元。

▲adidas 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲adidas 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲SHMOO LOGO經典連帽上衣優惠價1,299元，雙12再享額外72折；ADICOLOR運動外套優惠價1,999元後再打72折。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

另也有許多秋冬必備的連帽上衣以及運動外套品項，SHMOO LOGO經典連帽上衣優惠價1,299元，雙12再享額外72折；ADICOLOR運動外套優惠價1,999元後再打72折，不少單品都落在千元上下就能入手。

【更多運動鞋款推薦】

Nike Air Zoom SuperRep 2

▲運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲Nike Air Zoom SuperRep 2 是品牌專為動態高強度間歇性訓練而設計的新款鞋。（圖／品牌提供）

Nike Air Zoom SuperRep 2 是Nike專為動態高強度間歇性訓練（HIIT）而設計的新款訓練鞋，作為第二代SuperRep 鞋款，在兩處設計上再度創新以實現更好的貼合性，其中包括全面可調整的鞋舌設計以及更寬版的前掌設計。

Onitsuka Tiger（鬼塚虎）ICON SERIES

▲運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲Onitsuka Tiger（鬼塚虎）推出ICON SERIES，三雙日本國家隊穿過的標誌性鞋款，（左至右）NIPPON 60， NT$4,680；DELEGATION 64， NT$4,180； MEXICO 66 SD PF，NT$4,680   。（圖／品牌提供）

Onitsuka Tiger（鬼塚虎）推出ICON SERIES，三雙日本國家隊穿過的標誌性鞋款，NIPPON 60鞋面設計靈感源自日本國旗，充滿濃厚的復古運動風；日本國家隊在1964年東京奧運進場時穿的鞋款DELEGATION 64，鞋側面的UI 線條、以及鞋舌上的「TOKYO ONITSUKA」字樣增添亮點；MEXICO 66 SD PF是第一雙將「B Line」運用在足履設計的鞋型，靈感源自MEXICO 66，但加高厚底，更具現代風格。

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