東森嚴選阿一鮑魚秘製聖誕火雞大餐　端出香港富臨飯店隱藏版佳餚

▲東森嚴選阿一鮑魚「火雞感恩回饋組」，共限量200組，將於12月10日21:20在東森購物CH46頻道開賣。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

聖誕大餐吃火雞，東森購物首推「東森嚴選阿一鮑魚 火雞感恩回饋組」，是由阿一師傅特地精心烤製了耗時費工的火雞特餐，也是香港富臨飯店英國駐港時期的隱藏版美食佳餚，共限量200組，讓會員朋友們能夠享受豐盛美味，並感受到祈求來年平安的氣息。

東森購物表示，一般而言，聖誕烤火雞的製作方式通常是將蘋果、紅蘿蔔、檸檬、洋蔥、大蒜放入火雞體內，取其香甜將外面再塗製一層橄欖油進行烤製。阿一師傅精製的烤火雞，則是特選來自於美國明尼蘇達進口火雞，除了以草果、肉桂、白胡椒、陳皮等多達18種的漢方辛香料醃製，引出火雞肉的甜味，另搭配迷迭香、百里香、黃檸檬與秘調蜂蜜獨家比例的醃製香料塗於外皮，經慢火烘烤與祕方香味悶透而成。

一般火雞是以肉汁為底做醬，吃起來不免油膩且失去了火雞高蛋白、低熱量、低脂肪的健康優點，阿一師傅特調的「海山醬」採用香港豉油、芝麻醬、香麻油為底，加入番茄、蘿蔔、檸檬以香港傳統醬汁與健康蔬果，更添火雞美味，吃起來零負擔。

東森購物指出，整隻火雞重達6.35KG，搭配南瓜海鮮濃湯、墨西哥捲餅和阿一師傅烏金芝麻包、桂圓藜麥燉雪耳，在家就能盡享豐富美味盛宴。「東森嚴選阿一鮑魚 火雞感恩回饋組」市價16,360元，東森暖心價3,980元，再大方加碼回饋東森幣30%，將於12月10日（四）21:20於東森購物CH46頻道開賣，聖誕佳節想要與家人團聚歡慶的朋友，千萬不能錯過。