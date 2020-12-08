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馬上要結婚…他看未婚妻「網購紀錄」崩潰：藏了個大秘密

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▲▼男女,情侶,交往。（示意圖／記者許力方攝）

▲余男和黃女交往兩年即將結婚，卻在近日因「網購紀錄」而突然鬧翻。（示意圖／記者許力方攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

人與人相識相知相愛並不容易，結婚更是一輩子的事，因此雙方間的坦承非常重要。大陸廣東佛山一名余姓男子即將和黃姓女友結婚，卻意外發現對方的網路購物紀錄中出現奇怪物品，揭露了黃女的「大秘密」，讓這場喜事瞬間取消。

據《溫州晚報》報導，余男本預定跟黃女年初結婚，受到疫情影響只能推延，但仍支付了10萬元人民幣（約43.2萬元新台幣）的聘金，兩家人開心地等待疫情解封後邀情親朋好友再辦婚宴。

沒想到，余男意外在黃女的購物紀錄中察覺異狀，黃女常常透過網路購買小孩子的玩具，因此與媽媽一起逼問黃女，這才得知對方曾結婚並懷孕生子，孩子目前已經10歲，「我毫不知情！」

▲▼馬上要結婚…他看未婚妻「網購紀錄」崩潰：藏了個大秘密。（圖／翻攝溫州晚報）

▲▼余男不滿自己當現成老爸，氣得解除婚約。（圖／翻攝溫州晚報）

▲▼馬上要結婚…他看未婚妻「網購紀錄」崩潰：藏了個大秘密。（圖／翻攝溫州晚報）

余男完全無法接受，表示和黃女交往兩年甚至同居，直到去年底還舉版訂婚宴，陸續在黃女身上花費近20萬元人民幣（約86.4萬元新台幣），內容包括信用卡費、美容投資以及金銀首飾等，因此氣得取消婚約並要求還錢。

黃女則說，她的朋友則告訴過余男她有小孩的事，「他就問我是不是單親媽媽？有沒有帶小孩？我說沒有，然後余先生說過去了就不用再談了，之後就沒有挑明再說這件事情。」

黃女表示，已將聘金10萬元歸還，但面對余男要求交往期間花費的10萬元，她完全不認同。因此，雙方也直接到當地的警局協調，目前仍在協商中。

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