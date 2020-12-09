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布拉格市長賀瑞普欲再訪問台灣　深化雙邊合作

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▲▼布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）。（圖／達志影像／美聯社）

▲布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓8日專電

捷克首都布拉格市長賀瑞普今天出席華府智庫活動表示，台灣是他第二個家，台灣在歐洲疫情嚴峻之際提供醫療設備，彰顯出雙邊深厚友誼與互信，他確信不久後就會再訪問台灣。

美國華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）今天舉辦線上研討會，邀請美國、歐洲與台灣學者探討歐洲對台灣及中國看法的改變，並邀請友台布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）以預錄影片方式發表演說，分享歐洲觀點。

賀瑞普表示，外界都知道他把台灣視為第二個家，2005年他有幸造訪台灣數個月，到林口長庚醫院實習。期間他不只學習許多放射技術，也見識到台灣人民的善良與好客；看到科技創新輔助台北民眾日常生活，也讓他深受啟發。

賀瑞普指出，兩年前他成為布拉格市長，當時就決定要好好發展並深化布拉格與台北之間關係。截至目前為止，布拉格與台北已締結姐妹市關係，他也以官方身分訪問台灣2次。

談到最近一次訪台經驗，賀瑞普說，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）防疫措施影響，台北一切變得很不同，但他非常佩服台灣即便鄰近疫情源頭的中國，仍能抑制疫情擴散。

此外，賀瑞普表示，在歐洲面對第一波疫情之際，台灣毫不遲疑提供所需醫療設備，「這是我們深厚互信與友誼的最佳證據，如同我向駐捷克台北經濟文化辦事處處長所說，患難見真情」。

賀瑞普強調，他確信雙方不久後就會互訪，台捷之間還有許多能向彼此學習的事，他期待疫情穩定後能與台灣有更緊密的合作。

駐點在柏林的德國馬歇爾基金會高級研究員弗萊（Jamie Fly）則表示，歐盟官員近期對台灣展現越來越多政治上支持，包含支持台灣參與國際組織等，但仍有許多能進行更高階往來、更高階官員訪問的空間。

弗萊建議，高階歐洲與美國官員應共同造訪台灣，並舉辦會議討論當前挑戰。此外，美國總統當選人拜登（Joe Biden）上任後，預期會著重經營跨大西洋夥伴關係與強化民主，有鑒於台灣面對的中國挑戰，台灣應在相關對話中占有一席之地。

弗萊也指出，美歐與台灣在經濟方面往來進展過度緩慢，他憂心拜登上任後進度會停擺，因此歐洲應拿出更多作為。在歐中投資協定談判延遲之際，歐盟應直接與台灣開始洽簽類似協定，而非等先與中國簽署完。

 
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