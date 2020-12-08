挑戰中國威權　布拉格市長獲選為歐洲最有權勢人物

▲布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib，外交部譯為「賀吉普」）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者林育立柏林7日專電

歐盟主流媒體POLITICO Europe公布年度歐洲最有權勢人物，友台的捷克布拉格市長賀瑞普因為勇於挑戰中國及俄羅斯威權首次入選。

以歐盟報導聞名的POLITICO Europe今天公布2021年度歐洲最有權勢人物，共28人入選，包括現年39歲的布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）。

賀瑞普與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）、成功研發出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的德國生技公司BioNTech科學家圖瑞吉（Özlem Türeci）等人都被歸類為「夢想家」、也就是推動歐洲前進的人。

▲賀瑞普今年訪台，在臉書秀出昔日台灣實習時老師和同學送給他的歡迎賀卡。（圖／翻攝自Facebook／Zdeněk Hřib - primátor Prahy）

POLITICO Europe評論說，賀瑞普受到前總統哈維爾（Václav Havel）的啟發，不僅反抗本國的民粹總理巴比斯（Andrej Babiš），也跟莫斯科和北京的獨裁者作對。中東歐地區有威權復辟的趨勢，他想將捷克首都建設成自由主義者的希望燈塔。

該刊指出，賀瑞普不惜犧牲布拉格的經濟也要對抗中國，挑戰「一個中國」政策，在市府升起雪山獅子旗支持流亡藏人後，棄北京與台北締結為姊妹市。

該刊認為，捷克在野領袖如今成了歐洲支持台灣的最前線。在賀瑞普的陪伴下，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）8月底率團訪台，中國外長王毅警告他將為此「付出深重代價」，也讓中國報復與否成了歐洲其它國家是否跟進的指標。

每年年底POLITICO Europe都會選出歐洲最有權勢人物，賀瑞普是首度入選，也是名單上唯一的捷克人。年度排名第一的是連續執政近16年、即將在明年9月大選後卸任的德國總理梅克爾（Angela Merkel）。

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