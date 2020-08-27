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獨／捷克參議長7天炫風訪台　布拉格市長9月4日「離台當天」見柯文哲

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▲▼捷克首都布拉格市長賀瑞普、台北市長柯文哲。（圖／翻攝臉書、ETtoday資料照）

▲捷克首都布拉格市長賀瑞普、台北市長柯文哲。（圖／翻攝臉書、ETtoday資料照）

記者陳家祥、袁茵／台北報導

布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）將隨捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）於8月30日展開為期7天的訪問。正當外交部與疾管署緊鑼密鼓演練防疫措施的同時，台北市政府副市長黃珊珊26日怨說市府「至今仍不知道捷克訪團行程。據悉，台北市長柯文哲與賀瑞普將在9月4日上午10時於遠企飯店會晤，雙方將談論城市交流議題，會面時間約1小時，賀瑞普也會在當天搭機離台。

柯文哲於今年1月12日啟程赴歐參訪，並於台北時間1月13日和賀瑞普簽署締結為姊妹市，成功推廣台北市城市外交。當時柯文哲在臉書上提到，歡迎賀瑞普一定要再來台灣，「今天這個簽約典禮，不是結束，而是雙方更緊密交流的開始。」

▲▼台北市與布拉格締結姊妹市，台北市長柯文哲、捷克布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）。（圖／台北市政府提供）

▲台北市與布拉格締結姊妹市，台北市長柯文哲、捷克布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）。（圖／台北市政府提供）

布拉格與台北市締結姐妹市，立刻引發中國大陸上海市不滿，1月14日發出上海市解除跟布拉格友城關係聲明，並且表達強烈譴責和抗議。

6月9日，捷克參議院議長維特齊正式宣布，將於8月30日至9月5日訪問台灣。立法院長游錫堃透露，自己在6月3日正式致函邀請維特齊率團來台訪問，對維特齊堅持與自由民主站在同一陣線，向全世界宣示捷克的獨立自主，如此勇氣深感敬佩，並誠摯歡迎。

面對與他不同政黨的維特齊將訪台，賀瑞普於8月12日在臉書表示，自己已經接受對方的邀請，將要一同訪問台灣，相信此行「對大家都有益處」。值得關注的是，賀瑞普的貼文還附上捷克與中華民國的國旗，以及兩個代表「讚」的小貼圖。

▲▼ 捷克首都布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）。（圖／翻攝自臉書／Zdeněk Hřib - primátor Prahy）

▲捷克首都布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）。（圖／翻攝自臉書／Zdeněk Hřib - primátor Prahy）

不過，就在距離維特齊、賀瑞普等約90人代表團訪台只剩不到一週時間，黃珊珊26日在臉書上痛批，捷克團將要住在台北的旅館，也要拜會在台北市的中央機關，他們必須提前因應，然而北市府至今仍不清楚捷克團的行程活動，「假設他們一團90幾人要到故宮參觀，相關動線安排也應該與其他民眾區別，市民應該有知道及採取應變的必要吧！​」

針對黃珊珊提及自己不知道捷克團的行程，外交部發言人歐江安27日於外交部記者會上回應，指揮中心已就本案數度召集相關節目接待單位討論動線及防疫措施，8月18日針對本案所召開的協調會，黃珊珊本人也應邀參加，當天外交部也針對本案各項節目提出詳細報告，且指揮中心27日上午也邀請包括台北市政府在內的地方縣市政府及相關單位進行討論，外交部將持續配合辦理，詳細向各單位說明捷克參議長訪台行程。

▲▼2020Zespri放肆享受健康封街趴，黃珊珊。（圖／記者張榮恩攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者張榮恩攝）

黃珊珊則於27日晚間再度回擊外交部，稱自己18日是討論有關防疫旅館的問題，在捷克團來訪規劃的議程開始前，就被請出會議；且他20日到行政院會時，也有請行政院長蘇貞昌通知地方政府相關行程，結果一直到26日下午才被通知27日要討論關於捷克團的相關議題，最後在中央與地方縣市的視訊會議中，才第一次看見捷克團行程，「外交部可能記錯了，我並沒有參加捷克團的任何協調會！」

關於9月4日柯文哲將與賀瑞普會面一事，《ETtoday新聞雲》致電台北市府副發言人林珍羽，她回應，目前還未收到行程，27日早上最終理解是要等外交部最終確定，如果有最新消息會再跟大家說。

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