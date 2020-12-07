「玩命關頭」真實上演！行駛中竄出車頂　爬上卡車「洗劫PS5」　

▲電影《玩命關頭》中，在街頭上盜竊卡車貨物的情節最近頻頻在英國街頭上演。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

模仿《玩命關頭》和《俠盜獵車手》情節的幹案手法，最近頻頻在英國發生。這些犯罪團體在路上對目標卡車進行「夾攻」後，撬開卡車，偷走PS5、電視、手機、化妝品和香煙等物件。時序漸入年底，警方擔心接下來的聖誕節和新年將讓這些犯罪分子為了竊取貨物來販賣，而變得更加猖狂。

موجة جرائم سرقة احترافية في بريطانيا يطبق فيها اللصوص مشاهد من أفلام Fast and Furious حيث يسرقون الشاحنات وهي تسير

اللصوص يستهدفون شحنات للأجهزة الالكترونية والهواتف الذكية مع تركيز ملحوظ على شحنات سوني بلايستيشن PS5

كلفت جرائم الشحن ٦٦£ مليون في ٢٠٢٠https://t.co/mkOFOeixLY pic.twitter.com/5LbGe3J5Pd — علي الوذين (@alwoozain) December 6, 2020

據《太陽報》報導，這些犯罪團夥會先用3輛轎車「夾攻」目標卡車，一輛開在卡車前面阻擋卡車加速，另一輛開在旁邊車道以防止目標超車或轉彎，還有一輛則會在卡車後面展開行動。矯健的盜賊從車頂的天窗爬出後，跳到引擎蓋上，並使用撬棍等工具爬上卡車。這些竊賊得逞後，會爬入卡車的貨櫃，把成箱的「戰利品」扔給同夥。

《泰晤士報》報導，僅今年一年，警方就收到了至少27宗類似案件；近幾個月來，已有大量的PS5、電視、手機、香煙和化妝品遭竊。警方已就此幹案手法向貨運公司發出警告，但這種犯罪行為在近幾週似乎又有上升的趨勢。

▲警方表示，近幾個月來，已有大量的PS5、電視、手機、香煙和化妝品遭竊。（圖／取自免費圖庫Pexels）

美國國家車輛犯罪情報機構（Navcis）敦促，運輸公司應加強安全措施，或經常更改運輸路線，以避免被竊。Navcis負責人表示，2020年的前9個月，他們就收到了3055宗貨物遭竊的通報，這些犯罪組織目前已造成了約 6600 萬英鎊（約新台幣25億元）的財物損失。

《紐約時報》報導，越來越多罪犯盯上運輸途中的貨物，因為這被認為是整個供應鏈中安全措施最薄弱的一環。人們擔心，類似手法的犯罪活動頻傳是因為運輸公司出現了內鬼，否則犯罪分子怎麼可能得到消息，清楚了解哪些卡車正在運送最昂貴的貨物呢？

▲罪犯盯上運輸途中的貨物，因為這被認為是整個供應鏈中安全措施最薄弱的一環。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

►遛狗男被銀光閃到…驚見第4個金屬巨碑！英國懷特島上現蹤引圍觀

►魔法世界《預言家日報》真能買到！ 頭版是「哈利波特」要價上萬

►他買彩券「同組號碼」狂簽1年！最後一刻被女友改掉 4000萬秒飛了

聽Podcast掌握美選及國際局勢

溫和美白！幫你修復敏感性牙齒