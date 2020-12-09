變態情侶誘發育中少女「到府性教育」　大玩多P、催眠！真實版SOD

▲變態男音樂家誘拐3名少女至家中與女友大玩多P濫交，被處以27年刑責。（示意圖，圖中人物非當事人／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／編譯

英國一名44歲的音樂家阿斯平（Mark Aspin）與他「開放式關係」的46歲情人皮克斯吉兒（Debbie Pickersgill）涉嫌性侵3名年齡介於11~13歲的未成年少女，這對中年情侶與她們發生多P濫交，甚至曾對一名受害少女進行催眠，讓她在兩人面前扭腰擺臀地跳起舞來，情節宛如日本成人片商SOD的劇情真實上演。

根據《每日郵報》報導，英國格里姆斯比皇家法院（Grimsby Crown Court）刑事庭日前審理了一起駭人聽聞的未成年性侵案，涉案被告為44歲男音樂家阿斯平與46歲女友皮克斯吉兒。陪審團被告知阿斯平誘拐3名少女到家中接受「性教育」事實上是與女友一起集體性交，但皮克斯吉兒同時也與其他成年男子有性關係。

根據法庭文件，阿斯平與皮克斯吉兒平時就經常瀏覽多P濫交為主的各個性愛網站，並對外宣稱彼此是「開放式關係」。陪審團官觀看了犯罪影片，其中包含阿斯平對一名未成年少女進行催眠，讓她醒來之後誤以為自己是模特兒，一下子又變成舞者，可以看到少女擺出各種姿勢，並在阿斯平房間裡跳舞。阿斯平則聲稱，自己真的懂催眠術，少女才自願接受催眠。

法庭聽取受害者證詞，其中2名少女當時13歲、另1名才年僅11歲，她們指控遭到毆打，被迫屈服於阿斯平的變態要求，包含與皮克斯吉兒性交，直到今年4月其中一名被害人鼓起勇氣向警方報案，才讓案情曝光。阿斯平否認了22項兒童性侵與虐童罪，皮克斯吉兒則否認了4項與未成年性交的指控，但經審判後，兩人分別被判處27年與3年有期徒刑。

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