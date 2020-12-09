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佛心老闆分紅員工376億元　「秘書司機都有份」74人秒變千萬富翁

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▲The Hut Group老闆Matthew Moulding。（圖／翻攝自Facebook／The Hut Group）

▲The Hut Group的創辦人。（圖／翻攝自twitter／The Hut Group

記者李振慧／綜合報導

英國曼徹斯特48歲男子馬修(Matthew Moulding)除了是知名電商The Hut Group的創辦人，還是一名超佛心老闆，過去10年來一共贈與價值約英鎊10億元（約台幣376億元）的股票給430名員工，還讓其中74人瞬間成為千萬富翁。

英國《每日郵報》報導，身為The Hut Group創辦人與首席執行官的馬修，持有的公司25%股份讓他成為擁有英鎊16億元（約台幣603億元）身價的富豪，不過大方的他卻不自己獨享，不但要把全部薪水都捐給慈善機構，還讓公司430名員工也能享有股份。

難得的是，受惠者除了公司高層，還包含秘書、司機、倉庫操作員等職位，讓這些平時較無機會獲得分紅的職員也能獲得獎勵。其中一名就職公司不到2年的司機便獲得英鎊4萬元（約台幣150萬元），他用這筆錢買了一輛新車和實現出國旅行的願望，而36歲私人秘書因為賣股票獲得巨大的金額，甚至已經在計畫退休。

馬修受訪時表示，「我們創造出的富翁人數可能超過英國歷史上其他公司，這些股份完全是贈與的禮物，沒有任何人需要為此多付出些什麼，我們確實改變了許多人的生活」，未來他計畫繼續分紅，將再撥出英鎊1.75億元（約台幣66億元）給旗下員工。

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