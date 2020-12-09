硬漢爸逼19歲兒和他互賞巴掌　「一掌下去被打死」兒當街崩潰哭喊

▲男子不慎失手打死父親。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國48歲男子卡倫德(Malcolm Callender)平時愛與19歲兒伊旺(Ewan Callender)玩賞巴掌的遊戲，沒想到一次在回家路上2人從事此活動時，對方一個強勁的巴掌打下來，竟然把他當場打昏倒在路上，送醫後被宣告身亡，兒子因此被控罪。

曾在軍隊服役長達27年的卡倫德，是一名身材魁武且作風強悍的父親，他為了讓兒子成為一名「男子漢」，從對方15歲開始除了會玩搏鬥，也會以互打巴掌的遊戲來鍛鍊對方心智，沒想到遊戲玩過火，被對方不小心打死。

這起不幸事件去年4月12日發生在雷丁市街頭，監視錄影器拍到，卡倫德在酒吧中和伊旺互賞完巴掌後，2人立即擁抱在一起，似乎並沒有為此傷了感情，然而走出酒吧後，卡倫德又再度要求伊旺打他，對方出手後他卻倒在地上。

目擊者表示，卡倫德整個人被打飛，頭部撞擊到地面後倒地不起，伊旺發現後，不斷拼命喊著，「爸爸醒醒，爸爸我愛你」，然而傷者送醫後仍被宣告身亡。

本案近來開庭，伊旺表示，其實他一點都不想動手打人，但是為了讓父親感到驕傲才不得不出手，「爸爸常常在外面拍打我的臉，但我們只是在玩，並不會為此動氣」，而死者妻子與親友也紛紛證實，互賞巴掌只是這對父子倆常進行的一個遊戲。

當局原本懷疑伊旺涉嫌殺人，然而驗屍官最後判定，卡倫德的死因是因為從事非侵略性與非敵對性的遊戲，導致腦出血身亡的不幸事件，所以皇家檢察署最後對被告作出不起訴的決定。

►聽Podcast掌握美選及國際局勢