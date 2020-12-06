他買彩券「同組號碼」狂簽1年！最後一刻被女友改掉　4000萬秒飛了

▲英國一名男子原本可以獲得107萬英鎊彩券獎金，卻因女友偷偷更改下注，與財神擦身而過。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／編譯

英國萊斯特（Leicester）的32歲水泥工賽門（Jacob Simon）堅持使用同一組號碼下注，購買彩券「歐洲百萬」（EuroMillions），時間長達一年。他的女友卻偷偷更改下注，把該組選號由彩券改為摸彩，卻因此錯失107萬英鎊（大約新台幣4063萬元）的獎金。

《太陽報》報導，若賽門依照原本的安排下注，選擇14、20、27、34、38與幸運星數字2與11，他在4日開獎時將能夠命中6個號碼，一秒淨賺107萬1420英鎊。未料女友亞沃薩（Chantelle Avossa）卻認為，賽門「一整年都沒有那個好運」，私自更改下注，與大獎擦身而過。

He must be fuming. 由 The Sun 發佈於 2020年12月5日 星期六

賽門與29歲的女友育有一個3歲兒子。他回憶，「我當時沒在看開獎，但我的女友說，『你會殺了我的，我們的數字開出來了，但被我改掉了』。我以為她在開玩笑，之後才明白發生了什麼事」。

賽門坦言，為此感到「非常不舒服」，「我越想越覺得難以置信，我們都夜不成眠，也為此發生一些爭執」。他表示，雖然從未擁有那筆財富，所以也談不上失去，「但這是一個美好的夢想，我原本可以成為百萬富翁的」。

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