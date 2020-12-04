中市警察志工大隊長新舊任交接　盧秀燕：治安持續提升功不可沒

▲盧秀燕出席警察志工大隊長交接，感謝兩位大隊長與警察志工日夜守護台中。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市警察局3日舉行警察志工大隊卸新任大隊長交接典禮，市長盧秀燕到場觀禮，她表示，台中治安持續提升，除歸功警察同仁，也感謝警察志工日夜守護台中，維護城市治安功不可沒。

台中市長盧秀燕昨晚出席「109年警察志工聯繫會報」，主辦的台中市警局現場頒發62名績優志工內政部志工服務金質、銀質與銅質獎，以及114名台中市志工楷模獎得主，並舉行警察志工大隊長交接典禮，由卸任大隊長陳朝日交接給新任大隊長游信對。

▲▼盧秀燕出席警察志工聯繫會報，表達感謝。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕以「任重道遠！」表達對警察志工感謝，她表示，卸任陳大隊長擔任大隊長一職長達12年，歷經4任市長、5任警察局長，讓台中治安持續提升。媒體日前公布「2020縣市幸福指數大調查」，台中「幸福指數」六都第3，較去年進步3名，其中「人身安全」指標拿下六都第一名，除歸功警察同仁，長期領導志工們的陳大隊長功不可沒。

她也勉勵新任大隊長游信對「守住第一名比得到第一名更難」，大隊長一職不僅勞心也勞力，感謝游大隊長勇於任事，從陳大隊長手中接棒，率領台中3400多名警察志工繼續維持治安。

▲市警局長楊源明與獲獎警察志工合影。（圖／台中市政府提供）

台中市警局長楊源明表示，陳志工大隊長十餘年來默默協助警察同仁保護市民，低調務實的風格深獲警察與志工同仁們好評；新上任的志工大隊長游信對，長期投身公益，並在向日葵社會福利慈善事業基金會擔任常務董事，幫助大台中新住民、兒童與單親家庭，現更肩負台中警察志工大隊長責任，續為社會公益努力。

楊源明說，社會安全是城市發展的根基，感謝每位警察志工不分寒暑的辛勤付出，並恭賀今日獲獎的績優志工們；今日獲頒內政部服務金質、銀質與銅質獎的中市警察志工共62名，其中金、銀、銅質獎服務時數分別在2500、2000及1500小時以上；獲頒台中市志工楷模獎共有114名，也是服務800小時以上的績效優良志工。

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