中藥詭毒！張宏年全家受創　32人鉛中毒...盛唐中醫呂世明3人起訴

▲盛唐中醫診所遭檢警衛搜索。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

台中地檢署偵辦盛唐中醫中藥毒害一案，此案造成前台中市議長張宏年、市議員張彥彤一家人及民眾共32人鉛中毒鄉，2日偵結、於羈押期滿前5日，依藥事法等罪嫌起訴盛唐中醫負責人呂世明、中藥商歐國樑、九褔中醫負責人洪彰宏醫師3人。

台中市前議長張宏年與其子、現任市議員張彥彤因服用盛唐中醫診所開立中藥後，出現鉛中毒症狀，張宏年腦部受損嚴重。台中地檢署8月6日搜索盛唐、九福中醫診所以及上游中藥商，並傳訊診所負責人呂世明、九福中醫診所負責人洪彰宏、欣隆藥業負責人歐國樑等人，漏夜偵訊後認定3人涉嫌違反藥事法、傷害等罪，聲請羈押禁見獲准，2個月後延押一次。

▲台中市議員張彥彤一家四口鉛中毒，出面指控呂世明。（圖／資料照）

檢警衛持續追查，並呼籲有到2中醫診所拿自費中藥的民眾，若有身體不適可向衛生單位反映檢查，果然最後確認包括張宏年共32人都有鉛中毒症狀，台中市黨部前主委陳明振癌妻也在其中，還包含幼童。

檢警衛調查，硃砂主要成分是硫化汞，被害人症狀卻是鉛中毒，可能是藥商歐國樑將外觀相似，但價格卻僅有硃砂十分之一的鉛丹，當成硃砂賣給呂世明等人，呂世明等人未察覺而入藥。

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