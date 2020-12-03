夫「偷吃記工簿」畫紅線！正宮見237次崩潰…小三喊：是另外2女友

▲人夫偷吃還在記工簿上寫下性愛地點，小三挨告判賠正宮50萬元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人夫在舞場認識小三，雙方進而發生性行為，LINE中還有討論使用性藥的對話，此外，人夫更用「記工簿」詳實紀錄與小三發生性行為的車輛、地點。正宮無意間發現姦情氣炸，決定向小三提告求償。法院審理後，判小三應賠償正宮50萬元，可上訴。

人妻主張，與丈夫結婚40多年，沒想到丈夫2013年夏天到一間舞場施工時，認識了在該處學舞的小三，雙方展開長達7年的不倫戀，並發生237次性行為，她是無意間看見丈夫的LINE跳出通知，這才發現姦情。2人LINE中還有討論使用性藥的對話，包括，「吃喝玩樂、性藥每次都要用」、「你不是說是為了老婆吃的？」、「跟妳時就在用了，妳以為我多厲害」、「我不知道你已經不行喔」。

正宮一見隨即質問丈夫，沒想到丈夫竟帶著手機衝進廁所鎖門，並傳訊息給小三，要求對方將合照、性愛影片刪除，事後夫妻倆爆發激烈爭吵。人夫離家出走後才坦承發生關係，辯稱是一時受不了誘惑，祈求正宮的原諒。人妻表示，小三在姦情曝光後還不斷傳簡訊挑釁她，甚至編造她毀損小三名譽的事件提訟，所幸最後獲不起訴處分。她決定向小三求償100萬元精神撫慰金。

小三則稱，人妻說的都不是事實，表示自己與人夫是2013年間在舞蹈教室學舞時認識的，雙方僅止於同學之誼，正宮提出的LINE截圖不是她本人，至於人夫在記工簿上用紅線標示出的237次性愛，或是以「L車」標記汽車及性行為地點，都是人夫單方面、片面記載，可能是人夫與另外2名女友的記錄，或是為了取得正宮原諒推卸責任、栽贓用的。

但法院勘驗各項事證及人夫說詞後，不採信小三的說詞，認為雙方關係早已超越一般紅粉知己關係，小三還勸人夫離家、離婚，法官採信記工簿中記載的13次性行為，最後判小三應賠償正宮30萬元，全案仍可上訴。