交通處罰條例新制上路！3大重點一次看懂...接送幼童更方便

▲12月1日交通管理處罰條例12/1新制上路，屏東縣警局籲民眾注意。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

交通部宣布自12月1日起，新修訂道路交通管理處罰條例第30條、第55條、第90條將如期實行，包括「增訂汽車裝載貨物脫落、掉落及裝載危險物品未依規定車道行駛之罰責」、「接送未滿7歲之兒童上、下車者，臨時停車不受3分鐘之限制」、「交通違規案件之舉發期限由3個月縮短為2個月」等規定。籲請民眾注意，確保交通安全。

屏東縣政府警察局交通隊說，第30條修正重點主要為「罰鍰提高為新臺幣3000元以上1萬8000元以下」，並特別明定加重汽車裝載貨物脫落、掉落及裝載危險物品未依規定車道行駛之處罰，依行駛道路不同、是否肇事致人受傷或死亡等不同態樣，新增或修正相關違規裁罰的裁處基準。

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第55條為新增條文，家長接送「未滿7歲」之兒童上、下車時，臨時停車不受3分鐘限制，且為減少執法爭議，交通部已與內政部警政署共同制訂執法認定原則。



第90條修正重點為交通違規案件之逕行舉發，期限由3個月縮短為2個月，汽車肇事致人受傷或死亡案件未送鑑定而須分析研判者，最長不得超過3個月。

縣警局長李文章表示，新修法是為了方便家長接送幼兒，僅限於接送期間不包含等待時間；舉發期限縮短至2個月內，其目的是為了讓違規者能及早收到舉發單，瞭解違規事項，以達到教育導正行為的效果，並減少被連續開罰情事。

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