恐怖！屏東新開村一口氣搜13未爆彈...8軍團方圓百米地毯式探測

▲屏東縣枋寮警分局與陸軍第八軍團在新開村產業道探測未爆彈 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉新開村產業道路旁日前民眾先後2次發現未爆彈，經警方通報陸軍第八軍團處理時，又在現場發現其他未爆彈，總計13顆，皆屬國造60迫擊砲彈，引起附近居民議論，枋寮警分局為了讓居民安心，央請陸軍第八軍團指揮部支援，地毯式探測未爆彈，確保民眾安全。

▲▼拉起封鎖線、探測。

3日上午10時，枋寮警分局分局長簡彥匡與陸軍第八軍團第四地區支援指揮部指揮官黃信仁少將及工兵群指揮官陳家揚上校先就該處未爆彈探測勤務執行方式及介定範圍研討，隨後由警方以交通錐、連桿及警戒繩將現場圈隔，並派員管制及蒐證。

國軍未爆彈小組及五四工兵群人員則依地形介定探測區域，以日前發現未爆彈位置向外延伸半徑50-100公尺執行探測，主要開設3處工作道，進行來回探測，執勤人員穿著全套防爆裝，手持金屬探測器，針對標定區域及週遭產業道路實施地毯式搜查及探測，勤務於16時結束，並未再發現。

分局長簡彥匡呼籲，儘管日前該處發現之未爆彈生產年代不明，外表鏽蝕且引信斷裂，但民眾仍不可因好奇而撿拾挖掘或拆解，應立即撥打110報案，由警方轉知軍方專業人員移除，以確保安全。

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