機車男闖中橫便道疑跳崖失蹤28天　家屬天天新竹→谷關苦等消息

▲邱姓男子夜闖中橫便道疑跳崖，至今搜救28天一無所獲。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

新竹男子邱聖哲上月騎機車硬闖中橫臨37便道德基管制站，在谷關端隧道口棄車後疑似跳下百米深的山崖，生死未卜。警消至3日已連續28天出動人員冒險現場找尋，卻只找到一頂疑似邱男的安全帽。「弟弟失蹤怎能睡飯店？」邱男親姐雖天天到場等待佳音，但警消基層認為，家屬四處陳情導致搜索行動持續至今，徒增搜救人員風險外，也影響山區執勤人力。

37歲男子邱聖哲11月6日騎機車夜闖中橫便道德基管制站，不但撞傷1名管制人員，還騎22公里到谷關端隧道口處棄車，疑似跳下百米深的邊坡懸崖，消失無蹤。警消獲報出動人車、前往現場搜救，至今已持續搜救28天，除找到一頂疑似邱男安全帽外，一無所獲。

▲▼警消持續搜救，卻只找到一頂疑似邱男的安全帽。（圖／記者李忠憲翻攝）

邱男父母與姊姊天天從新竹往返谷關守候，日前更祭出50萬元懸賞獎金，希望有好消息出現，但每天的期待卻都落空。

邱男姐姐今天依然出現在谷關，等待弟弟的好消息，而消防局上午9點也出動3人，谷關派出所出動2警，從便道1.3K處下方沿河床往上游搜尋。近日山區氣溫漸低，家屬卻是一晚睡車上，一晚回家盥洗過夜，隔天再開車到谷關。派出所員警建議可以睡飯店比較溫暖，但邱男姊姊說，「弟弟仍下落不明，怎能睡飯店？」姐弟情深，讓人感動。

▲家屬公布邱男長相個資，懸賞50萬元尋人。（圖／記者李忠憲翻攝）

基層警消也有人不以為然並說，無人目擊邱男跳崖，在黃金時間搜救不到人，就應轉為失蹤人口。山區人力有限，尤其假日突發事件又多，每天都要派員協助，如果因為家屬四處陳情就必須持續搜救，根本是浪費人力跟資源，也會增加搜救人員風險。

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