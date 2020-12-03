盛唐鉛中毒離奇內幕...藥商把低價鉛丹當硃砂賣　呂世明照用

▲呂世明誤認鉛丹為硃砂，入藥給自費民眾導致鉛中毒。（圖／左，翻攝自臉書／台中市中醫師公會／右，東森新聞）

記者李忠憲／台中報導

台中地檢署偵辦盛唐中醫診所中藥加硃砂導致鉛中毒一案，依藥事法等起訴盛唐負責人呂世明中醫師、九褔中醫診所負責人洪彰宏中醫師、中藥商欣隆藥業負責人歐國樑3人。誇張的是，行醫25年的呂世明為求藥效用硃砂替代原本藥方，「誤用」便宜的鉛丹，擔心東窗事發，還跟藥商串證說是香包使用，實在惡質！

台中市議員張彥彤爆料盛唐中醫診所呂世明中醫師，自費藥使用硃砂，導致他父親，也是前台中市議長張宏年、母親及姐姐一家4口鉛中毒。檢警衛8月6日搜索盛唐中醫、九褔中醫、新隆藥業，並約談呂世明、九褔洪彰宏、欣隆歐國樑等人，3人訊後依藥事法等罪嫌聲押禁見獲准。

▲盛唐中醫診所。（圖／ETtoday資料照）

專案小組也查出，共32人使用盛唐、九褔的自費藥後，出現鉛中毒症狀。只是，呂、洪2名中醫師原辯稱使用禁藥硃砂，但硃砂會造成汞中毒，這些患者雖然部分有汞中毒症狀，反而都有嚴重的鉛中毒，成為調查重點。

起訴書指出，呂世明在中國大陸習得秘方「朱代粉（珍珠粉加代赭石）」，用於己決病患失眠狀況。他考量效果有限，委請診所不知情的李姓男子向歐國樑購買硃砂，呂再自己分裝小包上頭寫朱代粉，有嚴重失眠病患改拿硃砂給對方，或交付不知情調劑人員將硃砂入藥，電子病歷上仍登記會朱代粉。

呂從2017年底用4800元買1台斤硃砂，2018年1月3日至今年6月19日看了188名病患，987次後，將硃砂用於上述病患的口服藥。他今年7月底擔心東窗事發，還將電子病歷上的朱代粉字樣刪除，竄改成「***」。

呂世明今年6月發現硃砂用完，再跟歐男購買，歐竟「誤認」只有硃砂十分之一價格的鉛丹交給呂，呂也「誤認」外觀類似，顏色不同的鉛丹是硃砂，就將它入藥，導致多人鉛中毒。

有30多年行醫經歷的九褔洪彰宏，2016年也找上歐國樑，由歐帶硃砂、珍珠粉、鐘乳石、琥珀、綠豆磺、川朱貝、冰片、黃連粉等藥材及研磨器具到九褔，違法製作「珍珠五寶粉」，每小瓶1兩重賣6000元。2019年10月，歐再次前往九褔製作珍珠五寶粉，2人卻又是「誤用」鉛丹當硃砂，入藥販售。

檢方認為，呂世明、洪彰宏執業行醫已二三十年，硃砂雖與鉛丹外觀相似，但仍有外觀顏色、色素附著度不同的差異。呂、洪、歐竟然未能區別硃砂與鉛丹，入藥給民眾服用，令人不解，究竟是過失還是故意，有待法院審理。

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