　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

盛唐鉛中毒離奇內幕...藥商把低價鉛丹當硃砂賣　呂世明照用

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲呂世明誤認鉛丹為硃砂，入藥給自費民眾導致鉛中毒。（圖／左，翻攝自臉書／台中市中醫師公會／右，東森新聞）

記者李忠憲／台中報導

台中地檢署偵辦盛唐中醫診所中藥加硃砂導致鉛中毒一案，依藥事法等起訴盛唐負責人呂世明中醫師、九褔中醫診所負責人洪彰宏中醫師、中藥商欣隆藥業負責人歐國樑3人。誇張的是，行醫25年的呂世明為求藥效用硃砂替代原本藥方，「誤用」便宜的鉛丹，擔心東窗事發，還跟藥商串證說是香包使用，實在惡質！

台中市議員張彥彤爆料盛唐中醫診所呂世明中醫師，自費藥使用硃砂，導致他父親，也是前台中市議長張宏年、母親及姐姐一家4口鉛中毒。檢警衛8月6日搜索盛唐中醫、九褔中醫、新隆藥業，並約談呂世明、九褔洪彰宏、欣隆歐國樑等人，3人訊後依藥事法等罪嫌聲押禁見獲准。

▲盛唐中醫院長呂世明透過律師發表道歉聲明。（圖／ETtoday資料照）

▲盛唐中醫診所。（圖／ETtoday資料照）

專案小組也查出，共32人使用盛唐、九褔的自費藥後，出現鉛中毒症狀。只是，呂、洪2名中醫師原辯稱使用禁藥硃砂，但硃砂會造成汞中毒，這些患者雖然部分有汞中毒症狀，反而都有嚴重的鉛中毒，成為調查重點。

起訴書指出，呂世明在中國大陸習得秘方「朱代粉（珍珠粉加代赭石）」，用於己決病患失眠狀況。他考量效果有限，委請診所不知情的李姓男子向歐國樑購買硃砂，呂再自己分裝小包上頭寫朱代粉，有嚴重失眠病患改拿硃砂給對方，或交付不知情調劑人員將硃砂入藥，電子病歷上仍登記會朱代粉。

呂從2017年底用4800元買1台斤硃砂，2018年1月3日至今年6月19日看了188名病患，987次後，將硃砂用於上述病患的口服藥。他今年7月底擔心東窗事發，還將電子病歷上的朱代粉字樣刪除，竄改成「***」。

呂世明今年6月發現硃砂用完，再跟歐男購買，歐竟「誤認」只有硃砂十分之一價格的鉛丹交給呂，呂也「誤認」外觀類似，顏色不同的鉛丹是硃砂，就將它入藥，導致多人鉛中毒。

有30多年行醫經歷的九褔洪彰宏，2016年也找上歐國樑，由歐帶硃砂、珍珠粉、鐘乳石、琥珀、綠豆磺、川朱貝、冰片、黃連粉等藥材及研磨器具到九褔，違法製作「珍珠五寶粉」，每小瓶1兩重賣6000元。2019年10月，歐再次前往九褔製作珍珠五寶粉，2人卻又是「誤用」鉛丹當硃砂，入藥販售。

檢方認為，呂世明、洪彰宏執業行醫已二三十年，硃砂雖與鉛丹外觀相似，但仍有外觀顏色、色素附著度不同的差異。呂、洪、歐竟然未能區別硃砂與鉛丹，入藥給民眾服用，令人不解，究竟是過失還是故意，有待法院審理。

下殺2折超划算

【更多新聞】

中藥詭毒！張宏年全家受創　32人鉛中毒...盛唐中醫呂世明3人起訴

知名「反年改大將」竟性侵少女　噁揪3P逼現場錄影...重判5年9月

84歲阿公「長照級」援交　兒不解：為何要抄掉老人家的快樂天堂

ET快訊
空姐正牌男友跳樓亡　千字遺書曝光：瞞我跟別人出去
必勝客創辦人病逝！「600美元」建立披薩帝國
iPhone 11價格下殺　「這金額」就能入手
擴大租金補貼！政院定案「打房4大目標」曝光
快訊／台中檸檬餅老店一福堂大火全毀！濃煙竄天灌救中
2020台灣YouTube排行榜出爐！第一名超意外
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遭控「密赴印尼圖私利」蘇嘉全求償2百萬　葉慶元：別恫嚇揭發的人

獨／女講師湊錢買店面！談價車門忘了鎖…回頭見「50萬訂金消失」崩潰

盛唐鉛中毒離奇內幕...藥商把低價鉛丹當硃砂賣　呂世明照用

狂飆163km收紅單！他怒鋸測速器丟河　法官寫勸世文判刑：好好想想

桃園短裙女逛商場　色店員緊靠偷拍「大腿內側」下場曝

黃琪爽開名車泣訴為愛犯罪　法官「祝福你找到真愛」

中天自焚男背景曝　親屬關係冷淡...兒女、兄弟不願出面

在《楚門的世界》上班　老闆偷裝3針孔拍到女員工帶男友進公司…

快訊／台中檸檬餅百年老店一福堂大火全毀！　濃煙竄天消防灌救中

淡水工人摔下8F慘死…留下喑啞妻、國中兒　暖警不掏腰包助15萬元

羅志祥親口懺情周揚青！沉默8個月現身　「一直被猛打」看盡冷暖放話：我會記得

By2《愛的雙重魔力》+吳克群《為你寫詩》回憶殺！　他曾「咕嘰咕嘰」安慰姊妹…潘瑋柏驚：你會這樣

曾寶儀露疑惑臉吐槽男友「不是男神」　談到結婚笑虧：隔這麼多年還是同樣問題

三寶騎士闖國道！不顧警方攔查　蛇行、加速逃逸...驚險畫面曝光

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

小貓「四肢遭綁」困密封保麗龍箱 全身疥瘡志工搶救收編...牠喜獲新生

邱宇辰問「最喜歡哪個棒棒堂弟弟？」　席惟倫誠實「小煜」...他自嘲：我習慣了！

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

貪玩兄弟！聯手把塑膠袋「全展開」 阿祖翻白眼...弟罰站還偷睡覺XD

遭控「密赴印尼圖私利」蘇嘉全求償2百萬　葉慶元：別恫嚇揭發的人

獨／女講師湊錢買店面！談價車門忘了鎖…回頭見「50萬訂金消失」崩潰

盛唐鉛中毒離奇內幕...藥商把低價鉛丹當硃砂賣　呂世明照用

狂飆163km收紅單！他怒鋸測速器丟河　法官寫勸世文判刑：好好想想

桃園短裙女逛商場　色店員緊靠偷拍「大腿內側」下場曝

黃琪爽開名車泣訴為愛犯罪　法官「祝福你找到真愛」

中天自焚男背景曝　親屬關係冷淡...兒女、兄弟不願出面

在《楚門的世界》上班　老闆偷裝3針孔拍到女員工帶男友進公司…

快訊／台中檸檬餅百年老店一福堂大火全毀！　濃煙竄天消防灌救中

淡水工人摔下8F慘死…留下喑啞妻、國中兒　暖警不掏腰包助15萬元

非法遊樂場變合法！黃國昌控北市副議長濫用職權　柯文哲：依法行政

房東超好商量！養狗妹「反遭鄰居為難」狂嘆：難道不配租屋

吳嘉隆／川普設局誘捕對方作弊　朱利安尼法律戰是虛招

日職／陳偉殷返台隔離完　訓練營教練團王維中、曾仁和

王志鵬／勿吹噓「潛艦國造」已成為「神兵利器」

悶壞了！英解封後商店大排長龍　德確診破百萬「封鎖延長至1月」

本土劇男星自曝拍戲不能生病　長骨刺腳麻也無感

遭控「密赴印尼圖私利」蘇嘉全求償2百萬　葉慶元：別恫嚇揭發的人

教2歲小孩防「熟識性侵」　首部繪本《秘密派對》募資8小時破百萬

「明倫社宅」設首座非營利幼兒園　明年1/8日起登記、2月開辦

社會熱門新聞

貴婦淪地下錢莊性奴　「肉身抵債」遭偷拍

中天自焚翁遺書曝光　女兒趕醫院

中天電視台自焚！男喊「不要過來」成火球

快訊／男中天門口自焚！持汽油潑灑自己

快訊／台中檸檬餅百年老店一福堂大火全毀

台中女大生PO文「求包養」醜態曝光

情侶一氧化碳中毒雙亡　房東省1萬元害命

快訊／男凌晨跳新北大橋　墜20m倒臥草叢亡

妻中風哀號30年　夫不捨悶殺痛哭「對不起」

即／高雄下水道2死　工人全身淤泥無法插管

驚悚片曝！他自家田旁遭輾斃　拖吊車肇逃喊：沒發現

強力搖頭丸害3少年喪命 法院依殺人罪重判25年

口罩男「原價讓出」蔡依林門票　2女進場悲劇了

女子被酒駕撞　台灣也該連署一下

更多熱門

相關新聞

中藥詭毒！張宏年全家受創　盛唐中醫呂世明3人起訴

中藥詭毒！張宏年全家受創　盛唐中醫呂世明3人起訴

台中地檢署偵辦盛唐中醫硃砂鉛中毒案，造成前台中市議長張宏年、市議員張彥彤一家人及民眾共32人鉛中毒。檢方2日偵結，在羈押期滿前5日，依藥事法等罪嫌起訴盛唐中醫負責人呂世明、中藥商歐國樑、九褔中醫負責人洪彰宏醫師3人。

便秘也有分種類！醫舉「擠牙膏」神比喻

便秘也有分種類！醫舉「擠牙膏」神比喻

大嬸開譙侏儒父女檔「矮仔」　挨告結果曝

大嬸開譙侏儒父女檔「矮仔」　挨告結果曝

高雄貨車攤商私售「合法醫用口罩」　衛生局照罰

高雄貨車攤商私售「合法醫用口罩」　衛生局照罰

魏瓔珞穿越版！「水煎草烏」1帖下肚險死

魏瓔珞穿越版！「水煎草烏」1帖下肚險死

關鍵字：

硃砂中藥盛唐呂世明九褔欣隆藥事法台中地檢署

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

正妹開來洗車！老闆嚇傻...爆噁畫面曝光

羅志祥停工7個月少賺6億！

貴婦淪地下錢莊性奴　「肉身抵債」遭偷拍

中天自焚翁遺書曝光　女兒趕醫院

中天電視台自焚！男喊「不要過來」成火球

驚見女兒拍6分片　網美母喊話！

快訊／男中天門口自焚！持汽油潑灑自己

上司逼出差睡同間房　菜鳥妹淚崩求救

羅志祥鬆口「20大胸妹泳池多人運動」真相！

空姐「穿絲襪掀裙」密接機上私人服務　煽情勾客照曝

快訊／台中檸檬餅百年老店一福堂大火全毀

曾之喬「沒經主人同意直接躺」說睡就睡

富邦教練團補強　陳瑞振二軍首席

「平交道巨胸妹」素顏照曝光　3萬人傻了

神秘巨碑又現蹤！面向羅馬尼亞聖山

更多

最夯影音

更多
羅志祥親口懺情周揚青！沉默8個月現身　「一直被猛打」看盡冷暖放話：我會記得

羅志祥親口懺情周揚青！沉默8個月現身　「一直被猛打」看盡冷暖放話：我會記得
By2《愛的雙重魔力》+吳克群《為你寫詩》回憶殺！　他曾「咕嘰咕嘰」安慰姊妹…潘瑋柏驚：你會這樣

By2《愛的雙重魔力》+吳克群《為你寫詩》回憶殺！　他曾「咕嘰咕嘰」安慰姊妹…潘瑋柏驚：你會這樣

曾寶儀露疑惑臉吐槽男友「不是男神」　談到結婚笑虧：隔這麼多年還是同樣問題

曾寶儀露疑惑臉吐槽男友「不是男神」　談到結婚笑虧：隔這麼多年還是同樣問題

三寶騎士闖國道！不顧警方攔查　蛇行、加速逃逸...驚險畫面曝光

三寶騎士闖國道！不顧警方攔查　蛇行、加速逃逸...驚險畫面曝光

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面