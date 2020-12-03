太平垃圾場變公園綠地　盧秀燕：規劃四大專區明年啟用

▲▼盧秀燕主持太平公5公園動工典禮，讓垃圾掩埋場變公園綠地。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市太平區原有的3.15公頃垃圾掩埋場，市府規劃成綠地公園，並加入共融遊具、無障礙設施等設計，市長盧秀燕3日主持動工時表示，公園規劃土丘森林區、中央草坪區、共融遊戲場、毛小孩區等4大專區及陽光公廁，兼顧環保、滯洪與防災設計，預計明年6月完工，提供民眾一個休憩的好場所。

盧秀燕表示，太平公5公園用地原是一座垃圾掩埋場，當地民眾都希望能夠整治再利用，她上任後積極籌辦開工，指示地政局編列平均地權基金6230萬元，感謝市議會通過預算，讓工程順利開工，滿足太平人數十年來的心願，也可提供鄰近東區居民使用。

盧指出，公園內規劃輪椅盪鞦韆、多元溜滑梯、無障礙坡道及家長照護區，讓身障者與親子可在共融遊戲場放心玩樂，同時導入陽光公廁，提高男女廁間比例至1：3、坐蹲比達到2：3，兼顧共融、環保、滯洪與防災設計，建構一座具有包容、安全、韌性及永續特質的防災新公園。

建設局長陳大田表示，土丘森林區以蜿蜒地形設計，營造坡谷空間變化；中央草坪區有寬約4500平方公尺空間；共融遊戲場則有磨石子溜滑梯、砌石山坡、攀爬區域；寵物活動區約1500平方公尺，分區設置大型犬及小型犬專屬空間，並配有飲水槽、清洗區及遮陽棚等。

此外，公園還規劃兩座滯洪池，滯洪容量達2500立方公尺，達到都市防洪需求，並讓公園設施成為臨時避難場所。

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