被點名幫葉林傳施壓北市府　李傅中武「黃國昌可能搞錯」：不曾質詢

▲台北市議員李傅中武談黃國昌指控一事。（圖／記者袁茵攝）



記者袁茵／台北報導

前時代力量立委黃國昌2日在最新影片「國昌調查局 KC Investigation」中，指控國民黨籍台北市副議長葉林傳濫用職權，讓自家非法電子遊樂場轉為合法，其葉林傳的鐵桿好兄弟李傅中武更透過質詢向北市府施壓。對此，李傅中武3日下午回應，很多議員都有講話，不只有他，且他從未在大會與部門質詢時主動質詢此議題。

李傅中武3日下午在台北市議會表示，105年第12屆第4次定期大會中，他是法規委員會的委員，台北市政府鑒於因應產業發展如AR、VR等各項軟體、動漫電玩等中小型企業進行產業發展過程中，希望能結合多方資源且保有自主管理的功能，所以研議降低申請門檻，例如不需要為資本額1億元以上之門檻限制，所以提出「台北市電子遊戲場業管理自治條例」修正案。

李傅中武提到，議會當時剛好受理相關電子遊戲場業者提出的正式陳情書，希望議會審查相關自治條例時，能夠保障合法業者權益，對於在這個自治條例「制定前」已經合法提出的登記申請案，能夠保障人民的信賴利益，在當時中央與地方法令允許合法登記的案件，應該給予保障，正式提出書面陳情，也由法規委員會受理該陳情案，並正式併入市府提的法規修正案供為修正參考。

李傅中武說，審議過程中，列席的台北市政府官員，包括主管機關的產業發展局長，商業處長及法務局長，對於這些在市府對本市電子遊戲場業採取比中央更嚴格的限制政策前，符合當時時空背景法令條件，且已經合法提出申請的案件，因為本自治條例通過而遭受駁回申請的少數個案，也認為應該給予適當的權利保障，因為這些個案向市府提出申請時，完全符合法規的設立條件，應該核准設立，只是因為市府政策態度變為嚴格，沒有立即審查核准，而等到自治條例制定公布後，才用嚴格的標準把申請案駁回。

李傅中武指出，民意代表是人民的喉舌，這些電子遊戲場業者都是合法登記的業者，並不是從事非法活動，只是因為市府的政策採取比中央法規嚴格，而遭受損害，所以他們把相關人民遭受損害與不平的心心聲告知市府相關主管機關，市府也有善意回應，也認為應該給予保障，並由市府產發局，商業處與法務局參考花蓮，臺中縣的立法案例，共同研議後，由市府主動提出修正草案條文內容給本會法規委員會，並獲本會法規委員會委員支持通過，該案修正草案條文送到大會進行二讀審議時，也經大會無異議支持通過。

面對黃國昌的指控他與葉林傳是好朋友，所以有透過質詢施壓？李傅中武說，黃國昌可能不太了解，因為他們是法規委員，「實質審查法律案，實質面對問題」，跟主管機關例如產發局、商業處或法務局做討論，來訂這個法律案方向，但有很多議員都有講話，不是只有他，且每一個都是葉林傳的同事與朋友，不能說他就是鐵桿子朋友。

被問到會不會覺得莫名被牽連？李傅中武說，他不敢講說是莫名，只能說秉持自己的工作職業道德，受選民所託，在議會實質嚴格審查所有法律案與預算案。

至於會不會替葉林傳抱屈？李傅中武回應，他得替葉林傳澄清一件事情，那就是葉林傳沒有授意他在法規委員會幫忙，這個自治條例是所有委員都有講話，「假設我是法規委員，一句話都沒講的話不就更奇怪嗎？感覺選民受託於我，但我都沒表現，這也不對！」

李傅中武強調，他在大會與部門質詢時，從沒針對這個議題主動質詢，「但這個是在法規委員會，他們送進來，我不能不理他，所以我沒質詢過這議題，黃國昌可能搞錯了，我不曾質詢過。」

另外，關於葉林傳的回應，截至記者截稿前皆未回覆，也不在副議長室，其副議長室同仁則稱，葉林傳可能另有行程安排。

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▼台北市議會副議長室。（圖／記者袁茵攝）